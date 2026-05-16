Израелски източници: Лидерът на военното крило на "Хамас" вероятно е убит

Израелската операция идва по време на напрежение около следвоенния план на Доналд Тръмп за Газа

16 май 2026, 07:21
Източник: БТА

С едем души са били убити, а 50 - ранени, при израелските въздушни удари в град Газа вчера, съобщиха местни медици, цитирани от Ройтерс.

По-рано Израел обяви, че е взел на прицел лидера на военното крило на "Хамас" Изедин ал Хадад.

Израелската армия не е коментирала официално дали той е бил убит. От палестинското ислямистко движение засега не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар.

Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, цитиран от ДПА, обаче лидерът на Бригадите "Изедин ал Касам", изглежда, е бил убит.

Разрешението Хадад да бъде убит е било издадено преди около една седмица и половина и оттогава той е бил постоянно следен, добави служителят.

Ракети, изстреляни от различни страни, са поразили жилищна сграда и автомобил в град Газа. Сред убитите са три жени и едно дете, казаха цитираните от Ройтерс медици.

Би Би Си пише, от своя страна, че според израелските власти лидерът на военното крило на "Хамас" е мъртъв.

Хадад бе определен от израелския министър на отбраната Израел Кац като "един от архитектите на масовото убийство от 7 октомври 2023 г.", имайки предвид атаката, извършена на тази дата от палестинското ислямистко движение срещу Израел.

Това е най-високопоставеният представител на "Хамас", взет на прицел от израелската армия след влизането в сила през октомври миналата година на прекратяването на огъня в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс. Изедин ал Хадад оглави военното крило на палестинското ислямистко движение, след като неговият предшественик Мохамед Синуар бе убит при израелски въздушен удар през май миналата година. 

Вчерашната атака бе извършена на фона на патовата ситуация в преговорите, водени в опит да бъде постигнат напредък по прилагането на следвоенния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа, отбелязва Ройтерс.

Около 850 палестинци са били убити в ивицата след влизането в сила на прекратяването на огъня, сочат данни на местните здравни власти, които не правят разлика между цивилни и бойци. Израелската армия е загубила през този период четирима войници. 

