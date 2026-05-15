Стрелба в София заради паркомясто

И нцидент е станал тази вечер в района на метростанция „Хан Кубрат“ в столичния квартал „Надежда“. Става въпрос за спор за паркомясто, като впоследствие се е стигнало и до стрелба, предава NOVA.

Спорът е възникнал между двама нидерландски и двама български граждани.

По първоначална информация са пострадали чуждестранните граждани - мъж и жена. Жената е засегната в областта на врата, а мъжът е със съмнения за счупени кости на пръстите на едната ръка.

На място е изпратен екип на бърза помощ. И двамата пострадали са настанени в УМБАЛ „Царица Йоанна“, съобщиха пред NOVA от Столичната спешна помощ.