Стрелба в София заради паркомясто

И нцидент е станал тази вечер в района на метростанция „Хан Кубрат“ в столичния квартал „Надежда“. Става въпрос за спор за паркомясто, като впоследствие се е стигнало и до стрелба, предава NOVA.
Спорът е възникнал между двама нидерландски и двама български граждани.
По първоначална информация са пострадали чуждестранните граждани - мъж и жена. Жената е засегната в областта на врата, а мъжът е със съмнения за счупени кости на пръстите на едната ръка.
На място е изпратен екип на бърза помощ. И двамата пострадали са настанени в УМБАЛ „Царица Йоанна“, съобщиха пред NOVA от Столичната спешна помощ.