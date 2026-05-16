Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Българската певица откри втория полуфинал на конкурса във Виена с песента "Бангаранга"

16 май 2026, 08:45
Стрелба в София заради паркомясто
Намаляват заплатите на депутатите и министрите
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Протест на мотористи блокира центъра на София
Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев
Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София
Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!
Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"

Б ългария е в ритъма на "Бангаранга". Дара се класира за класира за финала на "Евровизия". 

Припомняме, че българската певица откри втория полуфинал на конкурса във Виена с песента „Бангаранга“. 

„Бангаранга“ носи енергията на хаоса, бунта и кукерската традиция, пречупени през съвременно сценично изпълнение.

Освен България, от втория полуфинал за финала на престижния песенен конкурс се класираха още:

  • Украйна,
  • Норвегия,
  • Австралия,
  • Румъния,
  • Малта, Кипър,
  • Албания,
  • Дания и
  • Чехия.

От първия полуфинал място на финала си осигуриха:

  • Белгия,
  • Хърватия,
  • Финландия,
  • Гърция,
  • Израел,
  • Литва,
  • Молдова,
  • Полша,
  • Сърбия и
  • Швеция.

Основните спонсори на „Евровизия“ – Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство – имат гарантирани места на финала, както и домакините от Австрия.

Финалът е на 16 май от 22:00 ч., а крайният резултат ще бъде определен поравно от вота на журито и зрителите. 

Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Източник: БГНЕС    
