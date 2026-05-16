Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Б ългария е в ритъма на "Бангаранга". Дара се класира за класира за финала на "Евровизия".
Припомняме, че българската певица откри втория полуфинал на конкурса във Виена с песента „Бангаранга“.
„Бангаранга“ носи енергията на хаоса, бунта и кукерската традиция, пречупени през съвременно сценично изпълнение.
Освен България, от втория полуфинал за финала на престижния песенен конкурс се класираха още:
- Украйна,
- Норвегия,
- Австралия,
- Румъния,
- Малта, Кипър,
- Албания,
- Дания и
- Чехия.
От първия полуфинал място на финала си осигуриха:
- Белгия,
- Хърватия,
- Финландия,
- Гърция,
- Израел,
- Литва,
- Молдова,
- Полша,
- Сърбия и
- Швеция.
Основните спонсори на „Евровизия“ – Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство – имат гарантирани места на финала, както и домакините от Австрия.
Финалът е на 16 май от 22:00 ч., а крайният резултат ще бъде определен поравно от вота на журито и зрителите.