Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Б ългария е в ритъма на "Бангаранга". Дара се класира за класира за финала на "Евровизия".

Припомняме, че българската певица откри втория полуфинал на конкурса във Виена с песента „Бангаранга“.

„Бангаранга“ носи енергията на хаоса, бунта и кукерската традиция, пречупени през съвременно сценично изпълнение.

Освен България, от втория полуфинал за финала на престижния песенен конкурс се класираха още:

Украйна,

Норвегия,

Австралия,

Румъния,

Малта, Кипър,

Албания,

Дания и

Чехия.

От първия полуфинал място на финала си осигуриха:

Белгия,

Хърватия,

Финландия,

Гърция,

Израел,

Литва,

Молдова,

Полша,

Сърбия и

Швеция.

Основните спонсори на „Евровизия“ – Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство – имат гарантирани места на финала, както и домакините от Австрия.

Финалът е на 16 май от 22:00 ч., а крайният резултат ще бъде определен поравно от вота на журито и зрителите.