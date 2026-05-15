Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио разкри, че по време на срещата на върха в Пекин президентът Доналд Тръмп е обсъдил с китайския лидер Си Дзинпин войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток. В ексклузивно интервю пред NBC News висшият американски дипломат подчерта, че Съединените щати не са искали помощ от Пекин по иранския въпрос.

„Китайската страна заяви, че не подкрепя милитаризирането на Ормузкия проток, нито въвеждането на система за събиране на такси преминаване там. Това е и нашата позиция“, заяви Рубио в Пекин след края на двустранните преговори, продължили повече от два часа.

Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай

В рамките на широкообхватното интервю Рубио – който предприе историческо за американски държавен секретар пътуване, намирайки се под официални китайски санкции – допълни, че Тръмп и Си са обсъдили също казуса с Тайван и съдбата на Джими Лай. 78-годишният продемократичен издател от Хонконг беше осъден по-рано тази година на 20 години затвор в знаков процес за застрашаване на националната сигурност.

Натискът върху глобалния пазар и иранската криза

Преди началото на визитата се очакваше Тръмп да потърси съдействието на Си за прекратяване на американско-израелската война с Иран и за разрешаване на кризата около Ормузкия проток. Блокадата на този ключов търговски маршрут от страна на Техеран парализира световните енергийни доставки и предизвика скок в цените на горивата. Миналия месец Тръмп публично призна заслугата на Китай за довеждането на Иран до масата за преговори за прекратяване на огъня.

Тръмп към Си: "Очаквам силна прегръдка" - напрежение и усмивки в Пекин

„В даден момент ние също не сме имунизирани срещу световните цени на петрола, тъй като купуваме от глобалния пазар, но други страни по света плащат много по-висока цена. Те също трябва да се ангажират с решаването на този проблем“, коментира Рубио, без да визира конкретно Китай.

Държавният секретар обаче беше категоричен, че Тръмп „не е молил Си за нищо“.

„Не искаме помощ от Китай. Не се нуждаем от тяхната помощ“, заяви Рубио, който е в черния списък на Пекин от 2020 г. заради критиките си към състоянието на човешките права в страната.

Преди пътуването на Тръмп китайските власти дадоха знак, че санкциите няма да попречат на визитата на Рубио. Те се позоваха на юридическа вратичка, изтъквайки, че ограниченията са наложени заради действията му като сенатор, а не в сегашното му качество на държавен секретар.

Пекин постави ултиматум по време на срещата Си-Тръмп

Войната с Иран оказа тежко влияние върху дипломатическия график, като наложи отлагане на посещението на Тръмп в Китай с шест седмици. Пекин, който поддържа близки икономически връзки с Техеран, остро критикува ударите на САЩ и Израел, започнали на 28 февруари, и настоява за дипломатическо решение. Въпреки това Рубио отбеляза, че двете суперсили са намерили общ език по темата, тъй като Китай е препотвърдил твърдата си позиция срещу ядреното въоръжаване на Иран.

Официалното съобщение на китайската държавна агенция „Синхуа“ пропусна директното споменаване на Иран, отбелязвайки лаконично, че лидерите „са обменили мнения по важни международни и регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток“.

По време на интервюто Рубио защити и изказването на Тръмп от началото на седмицата, че „ни най-малко“ не се притеснява от финансовия натиск върху американците, докато преговаря с Техеран. По думите на Рубио: „Президентът просто дава да се разбере, че ако иранците си мислят, че могат да използват нашата вътрешна политика, за да го притиснат за лоша сделка, това няма да се случи“.

Пекин постави ултиматум по време на срещата Си-Тръмп

Без промяна в позицията за Тайван

Тайван остава една от най-експлозивните теми в двустранните отношения. Според доклада на Пекин, Си Дзинпин директно е предупредил Тръмп, че напрежението около острова застрашава връзките между САЩ и Китай и може да доведе до „сблъсъци и дори конфликти“, ако не се подхожда внимателно.

Вашингтон няма официални дипломатически отношения с Тайван, но е неговият най-голям международен поддръжник и доставчик на оръжие. Макар САЩ да са законово обвързани да предоставят на острова средства за отбрана, те от десетилетия поддържат политика на „стратегическа двусмисленост“ относно това дали американската армия би се намесила директно при евентуална китайска инвазия.

САЩ: Китай настоява за свободен достъп през Ормузкия проток

„Политиката ни по този въпрос не се е променила. Тя остава напълно последователна, каквато е била при редица досегашни президентски администрации“, подчерта Рубио.

Предишни изказвания на Тръмп, в които той говореше за Тайван в строго бизнес контекст (изисквайки островът да плаща повече за отбрана и обвинявайки полупроводниковата му индустрия в „кражба“ на американски работни места), събудиха опасения сред поддръжниците на Тайпе. Появиха се спекулации, че Тръмп може да отстъпи пред Си и да промени официалната формулировка на САЩ от „неподкрепяне“ на независимостта на острова към „противопоставяне“ – промяна, за която Пекин настоява отдавна. Тревога предизвикаха и думите на президента, че обсъжда американските оръжейни продажби директно със Си Дзинпин, което според експерти нарушава дългогодишния протокол.

Рубио: Режимът в Иран е по-слаб от всякога

Рубио обаче увери, че темата за оръжейните доставки за Тайван „не е била сред основните акценти“ в разговорите в четвъртък. През декември администрацията на Тръмп одобри рекорден пакет от оръжия за Тайван на стойност 11 милиарда долара, като в момента се подготвя още по-мащабна сделка на фона на засиления военен натиск от Китай.

„От наша гледна точка, всяка насилствена промяна на статуквото в региона би имала пагубни последствия и за двете страни“, допълни държавният секретар.

Застъпничество за хонконгския дисидент Джими Лай

Тръмп е повдигнал пред Си и въпроса за съдбата на милиардера Джими Лай, превърнал се в символ на смазването на инакомислието в Хонконг след връщането на бившата британска колония под китайска власт през 1997 г. Китайските власти определят Лай като „мозъка“ зад масовите продемократични протести от 2019 г.

„Президентът винаги повдига този и няколко други подобни казуса. Очевидно се надяваме да получим положителен отговор от китайска страна“, заяви Рубио.

Запитан дали САЩ биха приели Лай на своя територия, ако бъде освободен от Пекин, държавният секретар не даде директен отговор, но изрази готовност за преговори: „Отворени сме за всякакво споразумение, което би удовлетворило двете страни, стига на този човек да му бъде дадена свобода“.