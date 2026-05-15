Свят

Рубио открехна завесата: Какво си казаха Тръмп и Си Дзинпин зад затворените врати?

Държавният секретар на САЩ разкри детайли от преговорите в Пекин. По думите му Вашингтон и Китай са на едно мнение за кризата с Иран, но Тръмп е отправил и сериозни предупреждения за съдбата на Тайван и Хонконг

15 май 2026, 10:58
Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?
Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан
5 часа борба за живот: 11 души оцеляха след самолетна катастрофа в океана край Флорида

5 часа борба за живот: 11 души оцеляха след самолетна катастрофа в океана край Флорида
Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису
Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка
Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп
Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин
Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Иранска актриса в дъното на скандала между Еманюел и Брижит Макрон? Нова книга с разкрития за прочутия шамар

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио разкри, че по време на срещата на върха в Пекин президентът Доналд Тръмп е обсъдил с китайския лидер Си Дзинпин войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток. В ексклузивно интервю пред  NBC News висшият американски дипломат подчерта, че Съединените щати не са искали помощ от Пекин по иранския въпрос.

„Китайската страна заяви, че не подкрепя милитаризирането на Ормузкия проток, нито въвеждането на система за събиране на такси преминаване там. Това е и нашата позиция“, заяви Рубио в Пекин след края на двустранните преговори, продължили повече от два часа.

Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай

В рамките на широкообхватното интервю Рубио – който предприе историческо за американски държавен секретар пътуване, намирайки се под официални китайски санкции – допълни, че Тръмп и Си са обсъдили също казуса с Тайван и съдбата на Джими Лай. 78-годишният продемократичен издател от Хонконг беше осъден по-рано тази година на 20 години затвор в знаков процес за застрашаване на националната сигурност.

Позлатени маси и специално меню: Кадри от пищната държавна вечеря за Тръмп и Си
22 снимки
Си Тръмп Пекин банкет
Си Тръмп Пекин банкет
Си Тръмп Пекин банкет
Си Тръмп Пекин банкет

Натискът върху глобалния пазар и иранската криза

Преди началото на визитата се очакваше Тръмп да потърси съдействието на Си за прекратяване на американско-израелската война с Иран и за разрешаване на кризата около Ормузкия проток. Блокадата на този ключов търговски маршрут от страна на Техеран парализира световните енергийни доставки и предизвика скок в цените на горивата. Миналия месец Тръмп публично призна заслугата на Китай за довеждането на Иран до масата за преговори за прекратяване на огъня.

Тръмп към Си: "Очаквам силна прегръдка" - напрежение и усмивки в Пекин

„В даден момент ние също не сме имунизирани срещу световните цени на петрола, тъй като купуваме от глобалния пазар, но други страни по света плащат много по-висока цена. Те също трябва да се ангажират с решаването на този проблем“, коментира Рубио, без да визира конкретно Китай.

Държавният секретар обаче беше категоричен, че Тръмп „не е молил Си за нищо“.

„Не искаме помощ от Китай. Не се нуждаем от тяхната помощ“, заяви Рубио, който е в черния списък на Пекин от 2020 г. заради критиките си към състоянието на човешките права в страната.

Преди пътуването на Тръмп китайските власти дадоха знак, че санкциите няма да попречат на визитата на Рубио. Те се позоваха на юридическа вратичка, изтъквайки, че ограниченията са наложени заради действията му като сенатор, а не в сегашното му качество на държавен секретар.

Пекин постави ултиматум по време на срещата Си-Тръмп

Войната с Иран оказа тежко влияние върху дипломатическия график, като наложи отлагане на посещението на Тръмп в Китай с шест седмици. Пекин, който поддържа близки икономически връзки с Техеран, остро критикува ударите на САЩ и Израел, започнали на 28 февруари, и настоява за дипломатическо решение. Въпреки това Рубио отбеляза, че двете суперсили са намерили общ език по темата, тъй като Китай е препотвърдил твърдата си позиция срещу ядреното въоръжаване на Иран.

Среща на върха в Пекин: Си Цзинпин и Доналд Тръмп обсъдиха сътрудничеството между Китай и САЩ
60 снимки
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп
Си Дзинпин Доналд Тръмп

Официалното съобщение на китайската държавна агенция „Синхуа“ пропусна директното споменаване на Иран, отбелязвайки лаконично, че лидерите „са обменили мнения по важни международни и регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток“.

По време на интервюто Рубио защити и изказването на Тръмп от началото на седмицата, че „ни най-малко“ не се притеснява от финансовия натиск върху американците, докато преговаря с Техеран. По думите на Рубио: „Президентът просто дава да се разбере, че ако иранците си мислят, че могат да използват нашата вътрешна политика, за да го притиснат за лоша сделка, това няма да се случи“.

Пекин постави ултиматум по време на срещата Си-Тръмп

Без промяна в позицията за Тайван

Тайван остава една от най-експлозивните теми в двустранните отношения. Според доклада на Пекин, Си Дзинпин директно е предупредил Тръмп, че напрежението около острова застрашава връзките между САЩ и Китай и може да доведе до „сблъсъци и дори конфликти“, ако не се подхожда внимателно.

Вашингтон няма официални дипломатически отношения с Тайван, но е неговият най-голям международен поддръжник и доставчик на оръжие. Макар САЩ да са законово обвързани да предоставят на острова средства за отбрана, те от десетилетия поддържат политика на „стратегическа двусмисленост“ относно това дали американската армия би се намесила директно при евентуална китайска инвазия.

САЩ: Китай настоява за свободен достъп през Ормузкия проток

„Политиката ни по този въпрос не се е променила. Тя остава напълно последователна, каквато е била при редица досегашни президентски администрации“, подчерта Рубио.

Грандиозното посрещане на Тръмп в Пекин, което взриви мрежата
27 снимки
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай

Предишни изказвания на Тръмп, в които той говореше за Тайван в строго бизнес контекст (изисквайки островът да плаща повече за отбрана и обвинявайки полупроводниковата му индустрия в „кражба“ на американски работни места), събудиха опасения сред поддръжниците на Тайпе. Появиха се спекулации, че Тръмп може да отстъпи пред Си и да промени официалната формулировка на САЩ от „неподкрепяне“ на независимостта на острова към „противопоставяне“ – промяна, за която Пекин настоява отдавна. Тревога предизвикаха и думите на президента, че обсъжда американските оръжейни продажби директно със Си Дзинпин, което според експерти нарушава дългогодишния протокол.

Рубио: Режимът в Иран е по-слаб от всякога

Рубио обаче увери, че темата за оръжейните доставки за Тайван „не е била сред основните акценти“ в разговорите в четвъртък. През декември администрацията на Тръмп одобри рекорден пакет от оръжия за Тайван на стойност 11 милиарда долара, като в момента се подготвя още по-мащабна сделка на фона на засиления военен натиск от Китай.

„От наша гледна точка, всяка насилствена промяна на статуквото в региона би имала пагубни последствия и за двете страни“, допълни държавният секретар.

Застъпничество за хонконгския дисидент Джими Лай

Тръмп е повдигнал пред Си и въпроса за съдбата на милиардера Джими Лай, превърнал се в символ на смазването на инакомислието в Хонконг след връщането на бившата британска колония под китайска власт през 1997 г. Китайските власти определят Лай като „мозъка“ зад масовите продемократични протести от 2019 г.

„Президентът винаги повдига този и няколко други подобни казуса. Очевидно се надяваме да получим положителен отговор от китайска страна“, заяви Рубио.

Запитан дали САЩ биха приели Лай на своя територия, ако бъде освободен от Пекин, държавният секретар не даде директен отговор, но изрази готовност за преговори: „Отворени сме за всякакво споразумение, което би удовлетворило двете страни, стига на този човек да му бъде дадена свобода“.

Американско-китайски отношения Среща Тръмп-Си Дзинпин Война с Иран Ормузки проток Тайвански въпрос Марко Рубио Джими Лай Хонконг Глобален енергиен пазар Дипломация САЩ-Китай
Последвайте ни
Демерджиев: Има нови данни по случая

Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Кралица Маргрете II е приета в болница след инфаркт

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

Politico: Възход и падение на президентските афери - защо на Франция вече не ѝ пука за изневерите на Макрон?

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола блъсна жена край Кресна

Кола блъсна жена край Кресна

България Преди 13 минути

Тя с нараняване в областта на главата

.

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

Свят Преди 35 минути

До момента са докладвани близо 250 случая и десетки смъртни случаи

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

България Преди 1 час

Законопроектът, внесен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители, беше подкрепен със 181 гласа „за“, 9 „против“ и 12 „въздържал се“

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

„Аз съм вулканът“: Прея изригна с нов музикален жанр и личен манифест

Любопитно Преди 1 час

След дълбока вътрешна трансформация Прея се завръща с „Lava“ – албум манифест от 13 песни. Проектът разкрива нов музикален свят, в който певицата безкомпромисно съчетава уязвимост, сила и лековита енергия

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

Плодовете поскъпват с над 50% на едро, ръст и при оранжерийните зеленчуци

България Преди 1 час

Данните за първото тримесечие на 2026 г. отчитат драстично увеличение при цените на ябълки, круши и краставици, както и ръст от 22.7% при яйцата. В същото време пшеницата и царевицата бележат спад, а живите животни и млякото леко поевтиняват

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Заради опасност от дронове: Спряха временно въздушния трафик над Хелзинки

Свят Преди 1 час

Летището предупреди също така, че през деня се очакват закъснения и отмяна на полети

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

Руди Джулиани след комата: Имах духовно преживяване, Свети Петър ме подложи на изпитание

Свят Преди 1 час

81-годишният бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани сподели детайли за престоя си в болница след тежка пневмония. Той описа мистично преживяване, в което покойният му приятел Питър Пауърс се е явил като негов личен застъпник пред вратите на рая

"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

"Последният титан": Откриха нов гигантски динозавър в Тайланд

Любопитно Преди 1 час

Тревопасният динозавър с дълга шия е достигал 27 метра дължина и е тежал около 27 тона, което го прави най-големия динозавър, откриван досега в Югоизточна Азия

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

„1000 за 1000“: Русия и Украйна си размениха голям брой военнопленници

Свят Преди 1 час

Обменът е поредният в рамките на усилията за хуманитарни споразумения между двете страни на фона на продължаващия конфликт

.

Дилан Спраус и Барбара Палвин очакват първото си дете

Любопитно Преди 1 час

Популярният актьор Дилан Спраус и супермоделът Барбара Палвин изненадаха феновете си на филмовия фестивал в Кан, където официално обявиха, че очакват първото си дете, демонстрирайки зашеметяваща визия и истинско щастие на червения килим

„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

„Диетата на 5-годишно дете“: Бени Бланко разкри шокиращите хранителни навици на Селена Гомес

Любопитно Преди 2 часа

„Това НЕ е одобрено от Goop!“: Гуинет Полтроу остана ужасена от менюто на певицата, което включва бургери и пържени картофи в 6:00 сутринта, вместо плодове и зеленчуци. Вижте какви са тайните на звездното семейство и кулинарните им сблъсъци

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

България Преди 2 часа

Предложението подкрепиха 168 депутати, "против" бяха 13, а 30 народни представители се въздържаха

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

Свят Преди 2 часа

Италианска професорка по морска биология и 20-годишната ѝ дъщеря са сред жертвите на мащабния инцидент край атола Вааву. Властите започнаха разследване, докато местните определят трагедията като най-тежкия инцидент при гмуркане в историята на страната

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Задържаха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

Храните са иззети и предстои да бъдат унищожени

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект вече се използва все повече в подбора и управлението на персонал и според някои експерти и "потърпевши", той все още не е готов за подобна отговорност, но въпреки това някои компании му се доверяват

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно

Любопитно Преди 2 часа

Дара ще пее в златната среда на финала в събота. Според експерти №12 е много по-добър шанс от откриващата позиция. Коефициентите за България буквално експлодираха след гласуването на журито заради перфектното сценично поведение

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Гага превърна появата си в театър! Mother Monster с драматичен шик и червени рози

Edna.bg

Михаела Филева ни показа, че няма нужда от скандали, за да си звезда

Edna.bg

Тенденция: ЦСКА винаги печели четвъртото дерби с Левски за сезона

Gong.bg

Веласкес: Излизаме за победа срещу ЦСКА с нашите оръжия и силни страни

Gong.bg

Дара: Не мога да повярвам на случилото се! Благодаря за подкрепата!

Nova.bg

Иван Демерджиев: По разследването на случая "Петрохан - Околчица" има нови факти

Nova.bg