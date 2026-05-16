Любопитно

Два дни, посветени на родителството: Форумът на „Ох, на мама“ стартира в НДК с нови знания и изненади

Местата за лекционната програма бяха изчерпани дни преди старта, но експо зоната ще посрещне всички с богато разнообразие

16 май 2026, 09:00
Два дни, посветени на родителството: Форумът на „Ох, на мама“ стартира в НДК с нови знания и изненади
Източник: Ох, на мама

М или родители и бъдещи такива, часовникът отброява последните минути до 10:00 часа днес, когато в зала 8 на НДК започва двудневното тазгодишно издание на форума „Ох, на мама“. Слагайте удобните обувки и се присъединете към нас.

Въпросите към лекторите и гостите на форума днес ще задават Диляна Георгиева (@dilianadare) – позната със своето забавно съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца, както и Илиян Любомиров – творчески директор и разпознаваем глас от рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

Днес и утре (16 и 17 май) пространството в НДК ще бъде мястото, където бременността, грижата за бебето и ранното детско развитие срещат иновациите и практическите решения.

Важно е да отбележим, че поради огромния интерес местата за лекционната програма вече са напълно заети.

Добрата новина обаче е, че богатата експо зона е със свободен вход и е напълно готова да посрещне своите гости. Десетки изложители вече са подредили своите щандове, за да ви представят най-новите тенденции при бебешките стоки, иновативната козметика и всичко необходимо за здравословното хранене и хигиената на най-малките. Вместо да прекарвате часове в търсене на информация в интернет, тук можете да видите продуктите на живо, да получите демонстрации от първа ръка и да се възползвате от специалните предложения и изненади, подготвени ексклузивно за посетителите.

Среща с експертите, на които вярваме

„Ох, на мама“ винаги е бил форум с фокус върху доверието и професионализма. Затова и в залите ще срещнете едни от най-утвърдените специалисти в България. Сред тях са доказани имена като д-р Десислава Иванова, д-р Иван Вецев, д-р Тодор Тодоров и д-р Стефан Церовски. Към звездния състав се присъединява и Антонина Кенова, заедно с още много експерти, които превръщат форума в истински източник на спокойствие и знания за всеки родител.

Вратите отварят точно в 10:00 ч.

Пълната програма ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax, BIODERMA, както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness, Pepco , Bio Amica, Biozin Kids, Zepter, Chicco, LLumar Bulgaria, Fashion Days, Детска кухня Юначе, A-Derma, Baci Dolci

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

Родителство Бременност Грижа за бебето Ранно детско развитие НДК Бебешки стоки Експертни лекции
Последвайте ни
Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Израелски източници: Лидерът на военното крило на

Израелски източници: Лидерът на военното крило на "Хамас" вероятно е убит

Заради фалшиви срокове на годност: БАБХ унищожава почти тон био храни

Заради фалшиви срокове на годност: БАБХ унищожава почти тон био храни

"Спейс Екс" изпрати товарен кораб към МКС

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 12 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 10 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 10 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ са ликвидирали втория човек в йерархията на &quot;Ислямска държава&quot;</p>

Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на "Ислямска държава"

Свят Преди 15 минути

Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия

<p>Тръмп и Си Цзинпин с &quot;нов етап&quot; в отношенията, но останаха дълбоки разногласия (ОБЗОР)</p>

Между топовните салюти, чая и розите: Тръмп и Си Цзинпин с "нов етап" в отношенията, останаха дълбоки разногласия

Свят Преди 58 минути

Визитата бе белязана от тържествени церемонии и дипломатически жестове, докато ключовите конфликти между Вашингтон и Пекин останаха нерешени

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Свят Преди 2 часа

Все повече германци на възраст между 14 и 29 години заявяват, че активно планират да напуснат родината си

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Технологии Преди 2 часа

Модерните лаптопи са много усъвършенствани в почти всички аспекти, но имат и слабо място - тяхната системна памет. RAM модулите използват от най-старите слотове, които не дават достатъчно бърза връзка или разчитат на запояване, което спира ъпгрейдите

Митът за 10 000: Как японската реклама накара света да брои стъпки

Митът за 10 000: Как японската реклама накара света да брои стъпки

Любопитно Преди 3 часа

Митът за 10 000 крачки на ден се оказа успешен трик на японския маркетинг от 1965 г. Проучвания на Харвард и The Lancet разкриват колко движение ни е нужно всъщност и защо преминаването на тази граница не носи допълнителни ползи за здравето

Световни премиери и магията на танца от древността до днес - One Dance Festival отново в Пловдив

Световни премиери и магията на танца от древността до днес - One Dance Festival отново в Пловдив

Любопитно Преди 3 часа

Официалното откриване на фестивала е със световната премиера на новата продукция на Бенджамин Кан, като One Dance Festival ще представи и новите произведения на белгийските хореографи Зора Снейк и Лара Барсак, както и на Катерина Радева. Билетите вече са в продажба в в платформата на ePayGo

Динамична събота: Жълт код за опасно време - слънцето отстъпва място на дъжд и гръмотевици

Динамична събота: Жълт код за опасно време - слънцето отстъпва място на дъжд и гръмотевици

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°

Удължиха примирието и Израел удари в Ливан

Удължиха примирието и Израел удари в Ливан

Свят Преди 10 часа

Прекратяването на огъня от 16 април се удължава с 45 дни

САЩ и България почетоха паметта на загиналите служители на реда

САЩ и България почетоха паметта на загиналите служители на реда

България Преди 10 часа

Денят в памет на служителите на правоохранителните органи, който се отбелязва ежегодно в Съединените щати и по света

Казанлък избра "Царица Роза"

Казанлък избра "Царица Роза"

Любопитно Преди 11 часа

На събитието присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметове, представители на местната администрация

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Свят Преди 11 часа

"Амнести Интернешънъл" критикува остро решението

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус

Държавният глава: Като общество сме длъжни да създадем за момичетата и младите жени сигурна среда, в която да сбъдват мечтите си

Държавният глава: Като общество сме длъжни да създадем за момичетата и младите жени сигурна среда, в която да сбъдват мечтите си

Любопитно Преди 11 часа

Пациент в Румъния е с потвърден хантавирус

Пациент в Румъния е с потвърден хантавирус

Свят Преди 11 часа

Според медици става дума за вариант на вируса, който не се предава от човек на човек, а при контакт с гризачи

Намаляват заплатите на депутатите и министрите

Намаляват заплатите на депутатите и министрите

България Преди 12 часа

Причината е по-ниското средно възнаграждение в държавния сектор

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Свят Преди 13 часа

Бюджетният дефицит на Русия вече надхвърли прогнозата за цялата година

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

С грижа за теб и твоето дете: Форумът на „Ох, на мама“ отваря врати в НДК

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 май, събота

Edna.bg

В Рома готови да гонят единствено трите точки

Gong.bg

Героите на кръга (16.05.2026)

Gong.bg

Висшата лига в журналистиката Робърт Гест: Какви са прогнозите на "The Economist" за България, еврото и войните

Nova.bg

"Темата на NOVA" в аванс: Как функционира тайно общество с хиляди последователи

Nova.bg