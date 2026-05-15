САЩ и България почетоха паметта на загиналите служители на реда

15 май 2026, 23:22
П осолството на САЩ в София днес беше домакин на церемония по поднасяне на венци по повод Деня в памет на служителите на правоохранителните органи, съобщиха от Посолството.

Церемонията отдаде почит на служителите на реда от двете страни, дали живота си в защита на обществото, и събра представители на американски и български правоохранителни институции и държавни ведомства. Присъстваха временно изпълняващата длъжността заместник-ръководител на Посолството на САЩ Никол Фокс, министърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев и временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Регионалният служител по сигурността в Посолството (RSO) Кийт Истър, който ръководи церемонията, изрази благодарността на правителството на Съединените щати към българските партньори за дългогодишното сътрудничество в областта на граничната сигурност, борбата с транснационалната организирана престъпност и трафика на наркотици, както и в други ключови области на правоприлагането.

Отбелязвайки върховната саможертва, която много служители на реда са направили, Истър подчерта как дългогодишното сътрудничество между двете страни играе ключова роля за сигурността на обществата на Съединените щати и България и представлява най-висшата форма на признание към загиналите служители. Той заяви: „Работата, която вършим заедно – операциите, които планираме, разузнавателната информация, която споделяме, обученията, които провеждаме – почитат паметта на онези, които загубихме. Всяка предотвратена заплаха, всеки престъпник, изправен пред правосъдието, всеки защитен човешки живот са продължение на тяхната мисия.“ Като отбеляза, че тази година се навършват 250 години от основаването на Съединените щати, Кийт Истър подчерта значимата роля, която служителите на реда са играли през цялата американска история за защитата на основополагащите ценности на страната.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също се обърна към присъстващите, като заяви, че двустранното сътрудничество между САЩ и България се основава на взаимно доверие, споделени демократични ценности и обща отговорност за сигурността на гражданите. „Паметта на загиналите служители на реда заслужава не само уважение, но и дълбока признателност. Всяка държава трябва да почита своите герои, а тези загинали служители на реда са нашите съвременни герои — те пожертваха живота си, за да защитят нашата сигурност“, добави той.

Денят в памет на служителите на правоохранителните органи, който се отбелязва ежегодно в Съединените щати и по света, е посветен на възпоменание, признателност и признание за службата и саможертвата на служителите на реда. По този повод и в знак на почит към загиналите служители на реда, Посолството на САЩ в София свали знамената си наполовина за целия ден.

