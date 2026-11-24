Т ази неделя в Испания ще се състоят предсрочни парламентарни избори, след като жилищната криза, пред която е изправена страната, постави под въпрос подкрепата за кабинета на Педро Санчес. На 2 октомври Конгресът отхвърли два правителствени декрета, свързани с поскъпването на наемите, удължаването на продължителността на договорите и защитата на уязвими домакинства, които не могат да плащат задълженията си. Сред гласувалите против беше формацията „Заедно за Каталуния“, която до този момент беше ключов партньор на Социалистическата партия на Санчес. Поражението задълбочи проблем, с който правителството се сблъсква непрекъснато – трудното осигуряване на мнозинство. Премиерът свика предсрочния вот с аргумента, че му е нужна по-широка подкрепа, за да прокара реформите си. Залoгът е голям, а последните социологически проучвания сочат, че разликата между консервативната Народна партия и социалистите е около един процент.

The Spanish Prime Minister called for early elections after his governing coalition was unable to pass a package of emergency housing measures. Here's what's at stake. https://t.co/7VUUIYxtJe — TIME (@TIME) October 5, 2026

Оспорвана надпревара

Като основни претенденти за премиерския пост се очертават лидерът на опозиционната Народна партия Алберто Нунес Фейхо и настоящият министър-председател Педро Санчес, който стои начело на Испанската социалистическа работническа партия. Според социолозите, консерваторите ще получат около 30,3% от гласовете, а социалистите – 29,8%. Много важен е и въпросът каква част от избирателите ще гласуват за популистката формация „Вокс“. Експертите отбелязват, че подкрепата за нея вече е 18% – с шест повече отколкото на предишните избори през 2023 г. По този начин шансовете на десните партии да получат стабилно мнозинство за управление нарастват значително. Предполага се, че Народната партия и „Вокс“ биха имали общо 190 депутати в 350-членната долна камара на парламента, въпреки че двете формации са на различни позиции по някои въпроси и това може да се превърне в пречка за съставянето на коалиционно правителство.

Междувременно, държавният Център за социологически изследвания очертава различна картина. Според проучване, резултатите от което бяха оповестени на 12 ноември, социалистите водят с 33,3% срещу 25,5% за Народната партия и 18,4% за „Вокс“. Разминаването между сондажите оставя отворени два въпроса – кой ще завърши пръв и дали десницата ще получи достатъчно места, за да определи самостоятелно името на следващия премиер. Важно е да се отбележи, че за избор на министър-председател на първото гласуване в Конгреса е необходима подкрепата на 176 депутати. Ако това не се случи, 48 часа по-късно се провежда втори вот, при който е достатъчно гласовете „за“ да са повече от тези „против“.

През 2023 г. Народната партия спечели 137 места срещу 121 за социалистите, но Санчес остана на власт, след като събра общо 179 гласа с подкрепата на левицата и няколко регионални партии. Тогава „Вокс“ имаше 33 депутати. Ако сега формацията увеличи броя на своите представители, лидерът ѝ Сантяго Абаскал ще има далеч по-голяма тежест при преговори с Фейхо – както за евентуална подкрепа, така и за участие в бъдещ кабинет. За Санчес пътят към нов мандат е значително по-труден, най-вече заради липсата на консенсус между левите партии. Пример в това отношение са „Широкият фронт“ на бившия кмет на Барселона Ада Колау и „Подемос“, които ще участват като отделни формации на предстоящите избори в голяма част от страната. Това има значение най-вече в районите с малко мандати, където разделянето на гласовете между близки формации може да остави и двете без депутат.

Polls in Spain put the far-right Vox party at 18%, leaving it well placed to become a kingmaker in a future conservative government. https://t.co/VBewOiQraw — Rapporteur (@rapporteur_news) October 23, 2026

Под знака на жилищната криза

В продължение на повече от три години жилищната криза е основна грижа за много испанци. По данни на Централната банка, в момента в страната липсват около 750 000 жилища, а до 2028 г. броят им се очаква да надхвърли един милион. Показателно е, че над половината от хората на възраст между 18 и 34 години живеят при родителите си или са финансово зависими от тях. Статистиката сочи още, че цените на имотите растат три пъти по-бързо от заплатите. Темата доведе до ескалация на напрежението, като особено голямо възмущение предизвика случаят „Марикармен“: принудителното извеждане на 87-годишната Марикармен Абаскал от жилището, в което е живяла над 70 години. Възрастната испанка впоследствие почина от изтощение, след като беше настанена в болница. Междувременно избухнаха масови протести, включително в столицата Мадрид, където демонстранти разпънаха палатки на централния площад „Пуерта дел Сол“. Според агенция „Ипсос“, 34% от испанците поставят жилищата на първо място сред задачите на бъдещия кабинет. Следват инфлацията и поскъпването на живота с 23%, докато 15% от жителите на страната смятат, че акцент трябва да бъде имиграцията.

В навечерието на предсрочните избори, жилищната криза заема централно място в посланията на двете най-големи партии. Социалистите обещават да насочват годишно 1% от БВП към мерки, които да осигурят дом на всяко семейство, да създадат държавен фонд от 100 000 жилища и временно да замразят наемите. Народната партия на свой ред залага на повече строителство и държавни гаранции за отпускането на ипотечни кредити на младите купувачи. Високите цени са друга тема, която привлича голям интерес. По официални данни, БВП е нараснал с 2,7% през третото тримесечие на настоящата година, но инфлацията през октомври е достигнала 4,9%. За правителството растежът е аргумент в полза на досегашния курс, докато за опозицията поскъпването е възможност да постави на преден план разликата между националните показатели и покупателната способност на домакинствата.

Анализаторите допълват, че имиграцията също оказва съществено влияние върху нагласите на избирателите. В края на юли за съвсем кратко време над 70 000 души преминаха границата между Мароко и Сеута. Не след дълго испанското правителство обяви кризата за приключена, но хиляди мигранти останаха на територията на ексклава с население от 80 000 души. Според проучването на „Ипсос“, имиграцията е приоритет за 40% от избирателите на „Вокс“, за 26% от тези на Народната партия и за 8% от поддръжниците на социалистите. Фейхо предлага по-строг контрол върху приемането на хора, идващи от страни извън ЕС и въвеждането на годишни квоти. „Вокс“ настоява за експулсиране на всички нелегални имигранти и осигуряване на предимство за испанските граждани по отношение на достъпа до защитени жилища. Кризата в Сеута промени и относително либералната миграционна политика на Санчес. По данни на агенция „Ройтерс“, социалистите са изготвили проект, предвиждащ ускоряване на депортациите и процедурите по исканията за убежище, както и налагането на значително по-строги правила. Плановете възмутиха правозащитните организации, които отправиха остри критики срещу тях и призоваха да бъдат преразгледани.

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