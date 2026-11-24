Д оматите на едро са поскъпнали с над 60% за година, а маслото остава с около 12% по-евтино въпреки ръста през последния месец. Това посочва председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в „Твоят ден“ по NOVA NEWS. В същия разговор председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски предлага около 300 храни в големите вериги да се продават с 10 до 15% по-евтино около Коледа и Нова година.

Иванов обяснява защо доматите поскъпват

Иванов отдава скока в цената на доматите на ограниченото предлагане и високите разходи за енергия. Той не свързва поскъпването на зеленчуците с присъединяването на България към еврозоната. По думите му основните рискове за пазара са военните конфликти, геополитическата нестабилност и цените на енергията.

На тържищата през последната седмица поскъпват маслото, кашкавалът, прясното мляко и пилешкото месо, а оризът, лещата и брашното поевтиняват. При зеленчуците най-осезаемо е увеличението при доматите, червените и зелените чушки и тиквичките.

Според оперативния анализ на Министерството на земеделието и храните от 18 ноември производството на домати на открито е с 46,7% по-малко спрямо същия период на миналата година. Намалели са и реколтираните площи, и средните добиви. При оранжерийните домати спадът в производството е 4,2%.

Майорски предлага празнична кошница

Майорски дава за пример Гърция и предлага правителството и големите вериги у нас да се договорят доброволно кои храни да се продават с отстъпка около празниците. Той обръща внимание и на разликата между цените на тържищата и в магазините. По думите му при някои стоки цената на дребно е двойно по-висока от тази на едро.

Скок в цените на зеленчуците, но маслото и киселото мляко поевтиняват

Майорски посочва и сравнение отпреди няколко месеца на еднакви млечни продукти в едни и същи вериги. По думите му в сравнените магазини в Западна Европа те са били с около 10% по-евтини, отколкото у нас. Иванов допълва, че при сравняване на цените между държавите трябва да се отчита и качеството на продуктите.

Според Майорски по-евтините горива могат постепенно да се отразят на цените в магазините, ако международната обстановка се стабилизира трайно.

Нов скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

За по-дългосрочна промяна Иванов посочва сдружаването на земеделските производители, по-късия път на храната от производителя до купувача и по-силния контрол. По негова оценка при по-добра организация България би могла да произвежда храна за 30 милиона души. Той съветва потребителите да сравняват цените и да подават сигнали до контролните органи при съмнения за нарушения.