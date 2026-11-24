Иранската армия съобщи, че два петролни танкера са ударили морски мини и са се запалили в Ормузкия проток.

Главнокомандващият Амир Хатами предупреди, че протокът ще бъде все по-затворен за противника.

Инцидентът е пореден след установяването на ирански контрол над водния път и американската блокада на иранските пристанища.

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Иранските военноморски сили заявиха, че два петролни танкера са се натъкнали на морски мини и са се запалили рано тази сутрин в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранската армия, разпространено от държавните медии.

По-рано днес главнокомандващият на иранската армия Амир Хатами заяви, че стратегическият воден път ще бъде "все по-затворен с всеки изминал ден, а условията за противника ще стават все по-тежки".

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По-рано днес три петролни танкера "нарушители" са били обхванати от огън, след като са ударили морски мини в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската телевизия Прес Ти Ви.

Това е поредният инцидент в Ормузкия проток, над който Иран наложи контрол след началото на войната, започнала с американско-израелски удари през февруари, а в отговор САЩ наложиха блокада на иранските пристанища.