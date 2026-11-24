Испански учени откриха поразително геометрично съвпадение между кървавите петна върху Судариума от Овиедо и раните по главата, отпечатани върху Торинската плащеница.

Според симулации и 3D анализ на ръководителя на екипа Педро Пейнадо, двете реликви вероятно са покривали един и същ човек в различни етапи от полагането на тялото му, макар науката да не може да докаже, че това е Исус Христос.

Въпреки новите данни остава неразрешено основното противоречие с възрастта на артефактите, тъй като предишни изследвания ги датират векове след разпъването на Христос.

Испански учени представиха нови доказателства, които предполагат връзка между две от най-почитаните и оспорвани реликви в християнството - Судариума от Овиедо и Торинската плащеница. Въпреки интригуващите съвпадения в кървавите петна, фундаментални научни въпроси, свързани с датировката на артефактите, остават без отговор.

В основата на новия анализ стои изследване, публикувано в научното списание Journal of Cultural Heritage, което се фокусира върху две отделни, но според преданието свързани реликви. Судариумът от Овиедо е кръстена кърпа с размери 84 на 53 сантиметра, за която се вярва, че е покривала главата на Исус Христос след разпъването му. Торинската плащеница пък е значително по-голямо ленено платно (приблизително 4,4 на 1,1 метра), носещо отпечатък на цялото тяло на мъж, за когото се твърди, че е самият Исус. Тези артефакти от векове са обект както на религиозно преклонение, така и на интензивни научни дебати, пише New York Post.

Екип от учени, ръководен от Педро Пейнадо от Университета в Овиедо, Испания, е провел щателна симулация, за да разбере как са се образували петната по Судариума. Изследователите са използвали манекен на глава, покрит с ленено платно, и изкуствена кръв, затоплена до телесна температура.

Те открили, че промяната в позицията на главата създава различни модели на оцветяване, които съответстват на петната върху древната реликва. Това подкрепя хипотезата, че телесните течности са се събирали в различни зони в зависимост от положението на главата и натиска от превръзките.

В допълнение, деветчасов анализ на оригиналния Судариум, извършен с помощта на 3D сканиране, рентгенови лъчи и други съвременни техники, е предоставил допълнителни данни. „Морфологията на гънките, в зоните, които бяхме предвидили, беше напълно съвместима с хипотезата, че Судариумът е бил закрепен към главата на екзекутирания човек чрез външен натиск: превръзки, въжета или нещо подобно“, коментира Пейнадо, цитиран в публикацията.

Най-значимата част от работата на Пейнадо е компютърен анализ, който сравнява петната по Судариума с раните, изобразени върху Торинската плащеница. Неговите предварителни, все още непубликувани резултати, сочат, че петната по кърпата за глава съответстват на рани в областта на челото и задната част на главата, видими върху плащеницата.

Researchers uncover new evidence linking Shroud of Turin to ancient burial cloth believed to have covered Jesus' head https://t.co/stmBS40eVE https://t.co/3j4WzFy2TU — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Това засилва възможността и двата артефакта да са покривали един и същи човек. Разликите в моделите на петната, според Пейнадо, могат да се обяснят с промяната в позицията на тялото по време на полагането му.

Според предложената от него реконструкция, починалият първо е бил в изправено, а след това в наклонено положение, докато главата му е била обвита със Судариума, преди да бъде положен по гръб и покрит с плащеницата. „Ако това се потвърди, а ние сме много близо до публикуването му, хипотезата за едно и също лице ще бъде значително подсилена. Взети поотделно, всяко съвпадение може да бъде оспорено. Взети заедно, те са много трудни за приписване на случайност“, казва ученият.

Въпреки тези открития, съществува огромно противоречие, което науката до момента не е успяла да разреши. Радиовъглеродно датиране, извършено през 1988 г., определя възрастта на Торинската плащеница в периода между 1260 и 1390 г. сл. Хр. Други данни за Судариума пък го датират най-рано към VIII век. И в двата случая артефактите са със стотици години по-късни от времето на разпъването на Христос през I в.

Предишни изследвания също са търсили връзки. Проучване от 2015 г. например открива следи от варовик по двете реликви, чийто химичен състав е подобен на скалите в района на Йерусалим. Въпреки това, изследователите тогава не успяват категорично да докажат произхода на праха или че платовете са покривали един и същ човек. Самият Пейнадо признава, че дори теорията му да е вярна, тя би доказала само, че двете реликви са били използвани за един и същ човек, а не че този човек е бил самият Исус.

„Това, че тялото е било на Исус от Назарет, е заключение, което науката сама по себе си не може да подпише“, казва той.

Отделно от това, библейският учен Джеремая Джонстън, който не е свързан с изследването, предлага теологична интерпретация. Той твърди, че непокътнатите кръвни съсиреци върху плащеницата предполагат, че тялото е изчезнало от нея, без да бъде физически развивано, тъй като премахването на плата би разкъсало и размазало засъхналата кръв.

В крайна сметка, докато новите анализи предлагат интригуваща геометрична връзка между двата артефакта, те не адресират фундаменталното хронологично разминаване, което остава най-голямата пречка пред хипотезата за тяхната автентичност.

Торинската плащеница

Торинската плащеница е ленено платно с размери приблизително 4,4 на 1,1 метра, върху което се вижда слаб, негативен образ на мъж. Образът носи следи от рани, съответстващи на библейските описания на разпятието, включително прободни рани по китките и стъпалата, следи от бичуване по гърба и рани по главата, сякаш от трънен венец. Поради това мнозина християни вярват, че това е погребалният саван, с който е било обвито тялото на Исус Христос след смъртта му. Реликвата се съхранява в катедралата „Свети Йоан Кръстител“ в Торино, Италия, откъдето идва и името ѝ.

Първите сигурни исторически сведения за плащеницата датират от средата на XIV век, когато тя се появява в Лире, Франция, като собственост на рицаря Жофроа дьо Шарни. През 1453 г. тя става притежание на Савойската династия, която управлява региона. През 1532 г. плащеницата е сериозно повредена при пожар в параклиса в Шамбери, където се е съхранявала; следите от огъня и кръпките от последвалите поправки са видими и днес. През 1578 г. реликвата е преместена в Торино, за да бъде по-близо до тогавашната столица на династията, и оттогава се намира там, с изключение на кратки периоди, като например по време на Втората световна война.

Научният интерес към плащеницата нараства значително през 1898 г., когато италианският фотограф Секондо Пиа я снима за първи път. Тогава той открива, че фотографският негатив на образа изглежда като ясен позитивен портрет, което разкрива много повече детайли, отколкото се виждат с просто око. Това разкритие поставя началото на множество научни изследвания. Най-значимият и спорен от тях е радиовъглеродното датиране, проведено през 1988 г. от три независими лаборатории в Оксфорд, Цюрих и Аризона. Резултатите датират произхода на лена между 1260 и 1390 г., което предполага, че плащеницата е средновековен артефакт, а не от I в.

Въпреки тези резултати, автентичността на плащеницата остава предмет на разгорещени дебати. Някои учени и вярващи оспорват радиовъглеродното датиране, като изтъкват възможността пробите да са били замърсени от бактерии или от нишки, използвани при средновековните поправки. Други изследвания, като анализи на полени и на предполагаеми кръвни следи (установени като човешка кръв от група АВ), дават противоречиви или неубедителни резултати. Католическата църква не е излязла с официално становище относно автентичността на плащеницата, но разрешава нейното почитане като икона на Христовите страдания. Така тя остава една от най-изследваните и загадъчни реликви в света.