По новото разследване за фалшиви ТЕЛК решения са установени четирима лекари от София и шестима посредници.

Схемата включвала издаване на документи с неверни диагнози срещу заплащане, а делото ще бъде изпратено на Софийската градска прокуратура.

Обсъждат се промени в ТЕЛК оценките, които да отчитат реалните функционални ограничения и работоспособността на хората.

Това е схемата за ТЕЛК измамите

Само четирима лекари, и четиримата от София, са установени по новото разследване за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, след като структурите на МВР проведоха специализирана операция в Разград, София и района на Враца. Това уточни окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров в предаването „Здравей, България” по NOVA, като подчерта, че разградски медици нямат участие в тази схема.

Тодоров поясни, че предишното разследване в региона – при което само в Цар Калоян бяха установени 270 души с фалшиви ТЕЛК решения – е напълно отделно дело, което вече влиза в съда с три обвинителни акта. По новия случай, образуван през май, посредниците са повече от лекарите – петима действат в София, а един е в Разград.

„Посредникът е този, който стои между желаещите да се пенсионират по порочен начин и лекарите, за които ние знаем, че са от град София и са четири на брой”, посочи прокурорът.

По думите му веригата е действала така: човек на границата да получи желания процент за инвалидизация се свързвал с първия посредник, а срещу определена сума лекар вписвал заболяване, различно от реалната медицинска находка. На базата на тези неверни документи са се изграждали и последващите ТЕЛК решения. На този етап все още е рано да се посочат конкретните суми, разпределяни по веригата.

Материалите по делото са пристигнали през нощта в Разград, за да бъдат внесени исканията за мерки в Районния съд, след което разследването ще бъде изпратено по компетентност на Софийската градска прокуратура заради данни за организирана престъпна дейност предимно на територията на столицата.

На фона на разследването Националният съвет за хората с увреждания към Министерския съвет се събира за обсъждане на предложените промени в определянето на ТЕЛК решенията. Управляващото мнозинство настоява за налагането на базови правила при медицинските експертизи за нетрудоспособност – ТЕЛК комисиите вече да извършват комплексна медицинска оценка. Тя няма да се затваря само в рамките на конкретната диагноза, а ще изследва реалните затруднения на хората в три направления: функционален дефицит при ежедневно самообслужване, възможности за свободно придвижване и общуване, както и степен на ограничение при изпълнение на трудова дейност.

Разкриха схема с мними пенсионери с фалшиви ТЕЛК решения

Промените предвиждат и прецизиране на реалната нужда от чужда помощ, разпределянето на медицински изделия и осигуряването на помощни средства. Паралелно с това се внасят и нови правила, регулиращи издаването на ТЕЛК решения за лица, които притежават свидетелство за управление на МПС.

Междувременно в студиото на „Здравей, България” изпълнителният заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов заяви, че проблемът с ТЕЛК е системен и продължава от години, заради което работодателската организация не подкрепя бюджета на ДОО. Според него интересът към схемите идва от това, че решението на комисията е „ключ към множество привилегии” – не само пенсия, а и данъчни облекчения, месечни добавки от бюджета и безплатна винетка.

Иванов посочи, че нормативните промени от 2019 и 2023 г., които позволяват натрупване на проценти от всяко следващо заболяване без да се отчита възрастта, правят възможно почти всеки възрастен човек да получи 100% нетрудоспособност. Той настоява да се оценява не нетрудоспособността, а реалната работоспособност и функционалните потребности на човека. В разговора беше припомнено и че по данни на бивш вътрешен министър в системата на МВР има 4800 души с ТЕЛК.

Бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев отбеляза, че след промяната от 2024 г. ТЕЛК комисиите работят само по документи на случаен принцип в цялата страна. Затова според него злоупотребите вероятно стават по-рано – при консултантите, които издават първичните диагнози и становища, преди книжата да стигнат до комисията.

Той предложи експертизата да бъде отделена от болниците и здравеопазването, оценката да се подпомага от изкуствен интелект – по примера на инструмента на сайта на ЦЗПЗ – а държавата да залага на трудоустрояване според заболяването, както е в останалите европейски страни, вместо на масовото отпускане на инвалидни привилегии.