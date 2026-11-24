Силен вятър събори дървета в Рила, Търговищко и Казанлъшко, като пожарникари разчистваха пътища и отстраняваха опасни клони.

В района на Рила паднал бор върху електропровод предизвика пожар, който е бил бързо потушен.

Няма пострадали хора, а за 18 области, включително Търговище, е обявен жълт код за силен вятър.

Остават предупрежденията за силен вятър

Екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Рила са оказали техническа помощ за отстраняването на паднало дърво на пътя при входа на града откъм Рилския манастир, съобщиха от полицията.

Пожарникарите са премахнали и паднал бор върху електропровод в района над ВЕЦ „Рила“. Вследствие на инцидента е възникнало запалване, което е било своевременно потушено. При произшествието не са допуснати материални щети. Няма данни за пострадали хора, казаха още от полицията.

Дървото е паднало заради силен порив на вятъра, казаха от Областната дирекция на МВР.

Паднали от силния вятър дървета и клони са отстранявали през изминалото денонощие екипи на всички районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Търговище. Сигнали за необходимост от техническа помощ са подадени от различни населени места в региона, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Служители на районната служба в Попово са премахнали паднали дървета от пътното платно на път II-51 в село Светлен и на входа на Попово откъм Търговище. Екипи на пожарната в Антоново са отстранили дърво от пътя за село Семерци, както и паднали клони и дървета в село Китино. В Търговищко са премахнати съборени от вятъра дървета в селата Ловец и Черковна.

Пожарникари от Омуртаг са нарязали и отстранили паднали дървета и големи клони от пътното платно в село Обител.

През вчерашния ден поривите на вятъра достигаха скорост до 60-70 км/ч в различните части на областта, каза Красимира Стойчева, ръководител на Метеорологичната обсерватория в Търговище. По думите ѝ днес вятърът постепенно ще отслабва, ще бъде умерен от северозапад, с временни силни пориви.

Вятърът създаде проблеми с тока и събори дървета

В Търговище силният югозападен вятър е бил с максимални пориви от 61 км/ч до около 9:00 часа вчера. След временно отслабване през деня, около 16:00 часа посоката му се е променила на западна, а поривите отново са достигнали скорост от над 60 км/ч. Вятърът е продължил да духа и през нощта, но към момента е умерен.

В района на Омуртаг силен северозападен вятър с пориви до 72 км/ч е регистриран от около 16:00 часа в понеделник. Той се е задържал и през нощта, но постепенно е отслабнал и сега е умерен.

Силни ветрове са отчетени в почти всички валежомерни станции в областта, сред които в селата Дралфа, Преселец и Вардун в община Търговище, в поповското село Славяново, както и в станциите в община Антоново - в града и в село Стеврек. По-умерен вятър е отчетен единствено в станцията в търговищкото село Надарево.

През следващите часове според прогнозата се очаква облачността да се увеличава, а вятърът постепенно да отслабне.

Вечерта на 26 ноември се очаква да започнат валежи от дъжд, които ще се усилват. На места те може да преминават в сняг, като такива превалявания са възможни и в петък сутринта, каза още Стойчева.

Жълт код за силен вятър е обявен за 18 области в страната, сред които и Търговище. От Националния институт по метеорология и хидрология съветват гражданите да внимават за летящи във въздуха предмети.

Опасен вятър: Редица сигнали за паднали дървета и клони в части от страната

Два инцидента с паднали дървета са регистрирани снощи и в община Казанлък, написа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов в профила си във Фейсбук.

Единият случай е на източния вход на Казанлък към Стара Загора и касае паднало дърво върху автомобил. Второто произшествие е за паднало дърво на пътното платно по пътя за село Енина.

„И при двата инцидента няма пострадали граждани. Като областен управител, поддържам постоянна връзка с компетентните институции и следя развитието на обстановката на територията на областта“, посочи Дамянов.

Той допълни, че през изминалата нощ на територията на град Стара Загора няма постъпили сигнали за произшествия, свързани с метеорологичната обстановка.

Калоян Дамянов призова гражданите да бъдат внимателни при придвижване, особено в близост до дървета и необезопасени конструкции, както и при пътуване по извънградската пътна мрежа. А при възникване на опасност да подават сигнал на спешния телефон 112.