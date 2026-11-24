С ъкровище от овъглени папирусни фрагменти, съдържащи древноегипетски проклятия, беше открито в сметище на храм в древния град Тива. Находката дава безпрецедентна представа за масово разпространен ритуал, практикуван в региона преди хилядолетия, и променя досегашните разбирания за неговия произход и употреба.

Досега беше известно само едно запазено копие на така наречения „ритуал на Апофис“, датиращо от края на IV в. пр.н.е., като имаше малко доказателства за това колко често е бил извършван, от кого и къде, съобщава The Independent. Първоначално ритуалът е бил създаден, за да прокълне великата змия Апофис, главния враг на бога на слънцето Ра, и да помогне на Слънцето в пътуването му през подземния свят през нощта. По-късни данни сочат, че практиката е имала и много други приложения, включително проклинане на враговете на фараона или на всяко друго лице, посочено от извършителя.

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Сега археолозите са открили 40 овъглени папирусни фрагмента, за които е установено, че са масово произвеждани текстове, изгаряни по време на ритуала на Апофис. „Тези малки фрагменти ни дават нова представа за това колко разпространени са били ритуалите за проклятия в Древен Египет“, казва египтологът Фредрик Хаген от Университета в Копенхаген. Според него, причината физически останки от този ритуал да не са намирани досега вероятно е, че малко хора са обръщали внимание на такива „по-скоро невзрачни сметища“.

Най-значимото откритие е, че папирусните фрагменти са на 3400 години, което измества датировката на ритуала с 1000 години назад във времето. „Те показват, че ритуалът е бил много по-стар, отколкото предполага единственият оцелял екземпляр от IV в. пр.н.е. Още 1000 години по-рано, по време на това, което наричаме Новото царство, той е бил неразделна част от египетската култура“, обяснява д-р Хаген, автор на изследването, публикувано в Journal for Egyptian Language and Antiquity.

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Находките също така предполагат, че грамотните хора, включително и тези, които не са били жреци, са имали достъп до магически ритуали. „Нашите находки потвърждават, че това е било редовна част от живота в храма, но бърз поглед към препратките към ритуала в други контексти показва също, че той е бил широко използван и извън храмовете и е бил обща черта на египетската култура в по-широк смисъл“, добавя д-р Хаген. Според него е ясно, че хората са се обръщали към писари за помощ при извършването на магии, както за защита, така и за нападение над други.

По време на ритуала за проклятие, рисунките често са били унищожавани, като папирусът е бил тъпкан, заплюван, пробождан с нож и накрая изгарян. Откритите 40 фрагмента в храма в Тива показват следи от пробождане и овъгляване, което напълно съответства на инструкциите за ритуала. „За да бъде ритуалът успешен, материалите е трябвало да бъдат унищожени от огън, така че сме изключително щастливи, че сме намерили някои от тях в състояние, което все още позволява да бъдат разпознати и изучени“, коментира д-р Хаген.

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Изследователите отбелязват, че фрагментите са само „малка част от пъзела“ за това как са живели обикновените хора в Древен Египет. „Други папирусни фрагменти от същия район се оказаха останки от административния архив на храма, което ни дава възможност да изследваме ежедневната икономика и логистиката на култовите жертвоприношения в такъв храм. Така че се появява много нова информация“, заключава д-р Хаген.