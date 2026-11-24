С ватбата на Майли Сайръс и Макс Морандо в събота, 21 ноември, в Палм Спрингс, Калифорния, имаше ясно и строго правило за гостите - изцяло черен дрескод. След като папарашки снимки от церемонията край басейна обиколиха света обаче, една конкретна гостенка се превърна в абсолютна сензация в социалните мрежи, съобщава People.
Става дума за Белгика Варгас - съпругата на известния музикален продуцент Шон Еверет, който стои зад албума на Сайръс Something Beautiful (2025). На фона на стотиците гости в черно, Варгас изпъкваше отдалеч в жълт официален тоалет.
Miley Cyrus wedding guest is called out for failing to adhere to strict black dress code at her star-studded nuptials as she stands out in bright yellow dress with fans asking 'who is this diva?' https://t.co/r5FAnnPCs8— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2026
42 милиона гледания и критики в интернет
Кадрите, на които Варгас седи до облечения в черно свой съпруг, предизвикаха буря от коментари, а видео в социалните мрежи с текст „Дори Майли Сайръс не успя да накара всички да спазят дрескода. Булки, всичко ще бъде наред“ събра над 42 милиона гледания само за денонощие.
Докато мнозина в интернет я разкритикуваха за неспазването на етикета, сестра ѝ Гресия побърза да я защити и да обясни комичната ситуация пред списание People.
„Тя просто не е знаела, хора. Сестра ми е видяла поканата преди два месеца и явно е пропуснала бележката за дрескода. Съпругът ѝ по принцип обича цветните дрехи, така че направо сме изненадани, че той самият е уцелил черното“, написа Гресия в Instagram.
Miley Cyrus wedding guest is called out for failing to adhere to strict black dress code at her star-studded nuptials Read more: https://t.co/KzQkmVqUY6 https://t.co/8MKHVeHpt1— Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 23, 2026
Как реагира самата Майли Сайръс?
Макар Белгика да била „смъртно смутена“ през първия час на тържеството, никой от присъстващите не я накарал да се чувства неудобно. Най-топло реагирала самата булка.
„Когато Майли поздравяваше гостите и стигна до сестра ми, я прегърна и ѝ каза: „Изглеждаш зашеметяващо!“. Беше напълно искрена. Майли е невероятно земна и сърдечна“, разказва Гресия.
На интимната церемония в Палм Спрингс присъстваха майката на певицата Тиш Сайръс, баща ѝ Били Рей Сайръс с половинката си Елизабет Хърли и сина ѝ Деймиън, както и сестрите Ноа и Бранди Сайръс. Венчавката бе водена от фронтмена на The Flaming Lips Уейн Койн.