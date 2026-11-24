Стартъпът от Силициевата долина Herasight пусна теста NeuroRisk срещу 25 000 долара, който оценява статистическия риск на инвитро ембриони от развитие на аутизъм, шизофрения и интелектуални затруднения.

Водещи медицински организации отхвърлят практиката заради липса на научни доказателства за нейната точност, тъй като аутизмът не се причинява от един конкретен ген.

Услугата предизвика остри критики от учени и защитници на хората с увреждания, които обвиняват компанията в насърчаване на съвременна евгеника.

Надпреварата в Силициевата долина за създаването на „перфектното бебе“ навлезе в нова, силно противоречива територия със стартирането на тест за скрининг на ембриони за аутизъм. Тази стъпка разпалва отново дебата за етиката на генетичния подбор и границите на родителския избор, поставяйки технологичния напредък в пряк сблъсък с медицински и обществени норми.

Миналия месец стартъп компанията за тестване на ембриони Herasight пусна на пазара NeuroRisk, който описва като първия по рода си тест за скрининг на ембриони за аутизъм и шизофрения. Според публикация на New York Post, компанията твърди, че технологията може да открие някои от мутациите, които могат да причинят тежък аутизъм, интелектуални затруднения или шизофрения.

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„В Силициевата долина има много аутизъм“, казва пред изданието съоснователят на Herasight, Джонатан Аномали. Той допълва, че в повечето случаи става въпрос за синдром на Аспергер, който „не е точно болест, а по-скоро нещо като това Илон Мъск да не притежава най-добрата теория на ума или може би да е по-неемоционален и пресметлив“. Мъск разкри, че има Аспергер по време на участието си в „Saturday Night Live“ през 2021 г. Аномали обаче уточнява, че тестът NeuroRisk не е насочен към състояния като Аспергер, въпреки че скринингът не може да разграничава различните нива на тежест.

Herasight, подкрепена от фирмата за рисков капитал на известния инвеститор от Силициевата долина Тим Дрейпър, Draper Associates, твърди, че пробивът се състои в преброяването на редки „счупени“ гени, на които разчита развиващият се мозък. След инвитро оплождане (IVF) се секвенират няколко клетки от всеки ембрион и се оценява натоварването му с тези мутации по скала от 0 до 100 спрямо общата популация. Според компанията, колкото по-високо е числото, толкова по-висок е рискът от аутизъм.

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Широката медицинска общност обаче поставя под въпрос легитимността на подобни скрининги. Рутинният IVF скрининг проверява ембрионите само за ясни хромозомни аномалии като синдром на Даун или генетични заболявания като кистозна фиброза. Аутизмът не е в списъка, тъй като няма един-единствен ген, който да бъде тестван. Изследователите смятат, че стотици, ако не и хиляди гени, могат да играят роля, заедно с фактори на околната среда.

Американското дружество по репродуктивна медицина заяви през декември миналата година, че полигенният скрининг на ембриони „не трябва да се предлага като клинична услуга на този етап“, цитирайки недоказана точност, безопасност и стойност. Американският колеж по медицинска генетика и геномика пък заяви през 2024 г., че практиката „се е развила твърде бързо с твърде малко доказателства“. В отговор Аномали, който не е лекар, а бивш преподавател по философия, твърди, че критиците се целят в грешен тест, тъй като NeuroRisk търси редки мутации, а не сумира хиляди малки ДНК разлики.

Цената на услугата е значителна: 25 000 долара за скрининг на една партида ембриони или 50 000 долара за няколко партиди в рамките на пет години, в допълнение към таксите за инвитро процедурата. Един от собствените учени на Herasight, старши статистическият генетик Спенсър Мур, е бил изправен пред труден избор. След IVF със съпругата си, те получили два жизнеспособни ембриона. Единият получил оценка 88 от 100 по скалата на NeuroRisk, а другият – около 60. Те избрали ембриона с по-нисък риск.

От Herasight подчертават, че резултатите са само статистически рискове, а не диагностични прогнози. Дори в горния край на скалата, моделът им определя вероятността от аутизъм до 5.3% за момчета и 2.4% за момичета. За сравнение, Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ изчисляват, че около 1 на 31 деца се идентифицира с аутизъм до 8-годишна възраст.

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Защитниците на хората с аутизъм остро се противопоставят на подобен скрининг. Организацията Autistic Self Advocacy Network се обявява против генетични тестове, насочени към предотвратяване на аутизма. „Вместо пренатални тестове, ние искаме да се отървем от дискриминацията срещу хора с увреждания“, заявяват от групата. Генетикът от Харвардското медицинско училище Саша Гусев, остър критик на Herasight, пише, че макар подборът на ембриони сам по себе си да не е евгеника, Herasight „по мое мнение, се застъпва точно за това“.

Самият Аномали през 2018 г. публикува академичен труд, озаглавен „В защита на евгениката“, в който твърди, че родителите трябва съзнателно да избират чертите на децата си. Той твърди, че всеки пациент на инвитро вече прави избор между ембриони. „Вярно е, че генетичното тестване на ембриони ще означава по-малко хора с увреждания в популацията. Това не обезценява хората с увреждания, но изразява ценностна преценка, че някои родители предпочитат да минимизират риска от сериозно увреждане“, казва той.