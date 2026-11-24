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М екица за 10 евро на коледния базар пред НДК в София предизвика призиви за бойкот в социалните мрежи. На самия базар цената не отказва редовните клиенти, казва собственичката на щанда Емилияна пред БНТ.

С трюфел, луканка или халапеньо са част от солените предложения. Емилияна разказва, че се е вдъхновила от унгарския лангош и е решила да предложи българската мекица с различни гарнитури, за да привлече по-млади клиенти. Казва, че щандът е популярен в TikTok и че „цената никога не е спирала нашите клиенти да ни посещават“.

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Колко струват храната и напитките

На същия щанд мекицата с шоколад струва 8 евро. Посетители разказват и за порция пържени картофи за 13 евро, греяно вино за 6 евро и горещ шоколад на същата цена. Симона и Мия са си взели горещ шоколад за 5,50 евро. В разговора с тях цената от миналата година е по спомен: 7-8 лева.

По тези цени солена мекица за 10 евро и горещ шоколад излизат между 15,50 и 16 евро. На друг щанд поничките започват от 4,90 евро, казва собственичката му Линда. Тя обяснява, че сама произвежда това, което продава.

Наско, собственик на друга къщичка, посочва, че търговците имат разходи по участието си в базара. По думите му всеки клиент може да прецени дали цената му е по джоба.

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Какво отговаря организаторът

Борис Гълъбов, организатор на Sofia Christmas Fest, казва, че е препоръчал на търговците да държат цените възможно най-ниски. Входът е свободен и „никой не е задължен да си купи мекица за 10 евро или друго“, заявява той. Гълъбов посочва и разходите за украса и инфраструктура. По думите му организаторите два пъти са подменяли плочки пред НДК.

Базарът работи всеки ден от 11 до 22 ч. до 28 декември според програмата на Столичната община.

НАП откри нарушения на осем проверени щанда

Както Vesti.bg вече съобщи, НАП откри нарушения на всичките осем проверени щанда на три места в София: пред НДК, на Немския коледен базар в Градската градина и на базара в ж.к. „Младост“. При три от проверките търговците не издават касова бележка, а при две сумата в касата се разминава с отчетеното от касовия апарат. От НАП обявиха, че проверките ще продължат.