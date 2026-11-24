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Н абиращият сила "Супер Ел Ниньо" предизвика безпрецедентен скок на температурите в отделни части на Тихия океан, което може сериозно да изостри климатичните аномалии по целия свят, предупреждават експерти, съобщава The Post.

„Температурна аномалия на морската повърхност от +10°C край островите Галапагос и край бреговете на Перу. Това вече е Мега Ел Ниньо“, написа метеорологът Райън Мау в социалната мрежа X.

*Във видеото може да научите повече за: Каква е разликата между „Ел Ниньо” и „Ла Ниня”

Според данни на Европейския център за средносрочни прогнози за времето огромна ивица необичайно топла вода се простира през екваториалния Тих океан - от бреговете на Южна Америка към централната част на океана.

Безпрецедентни рекорди и световни последици

Макар рекордното отклонение от +10°C да е ограничено до конкретен район, в по-широката зона на централния Тих океан водите също са с 3°C до 4°C по-топли от обичайното - стойности, които учените определят като безпрецедентни.

От Световната метеорологична организация прогнозират, че между ноември и януари температурите могат да надхвърлят повече от шест пъти нивата на типично явление „Ел Ниньо“. Това крие риск от засилване на екстремните явления по света, сред които горски пожари в Индонезия, липса на жизненоважни мусонни дъждове в Индия, сериозно нарушаване на морските хранителни вериги.

Super El Niño has morphed into a MEGA El Niño, scientists warn - as sea temperatures in the Pacific skyrocket https://t.co/yO88z6V4dK — Daily Mail (@DailyMail) November 23, 2026

Заплаха, сравнима с бедствието от 1877 г.

Климатологът Ребека Джоунс предупреди в X, че настоящият „Ел Ниньо“ може да се окаже потенциално катастрофален. По думите ѝ климатичната аномалия е напът да счупи рекорда от 3,5°C, регистриран по време на „Ел Ниньо“ през 1877 г. - събитие, довело до смъртта на около 50 милиона души (3–4% от тогавашното население на Земята).

Междувременно тревожна прогноза на изследователската организация Climate Impact Lab изчислява, че между юни 2026 г. и април 2027 г. феноменът може да доведе до 920 000 допълнителни смъртни случая, свързани с горещините - с над 60 000 повече спрямо прогнозата отпреди месец.