Предстои временна промяна в организацията на движението в участък от автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това ще наложи шофьорите да се движат с повишено внимание в средата на седмицата.

На 25 и 26 ноември (сряда и четвъртък) ще бъде въведена временна организация на движението при 0-ия километър на АМ „Тракия“, в платното към столицата. Причината за промените е необходимостта от подмяна на указателна табела, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Според данните от АПИ, ремонтните дейности ще се извършват само при благоприятни метеорологични условия. Предвижда се работата да продължи около три часа. В този времеви интервал пътуващите ще могат да използват единствено активната и аварийната лента за движение.

От пътната агенция отправят апел към водачите да се движат със съобразена скорост и повишено внимание в ремонтирания участък. Необходимо е също така да се следва стриктно поставената временна пътна сигнализация, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението.

За актуална информация относно пътната обстановка и евентуални промени, всички граждани и транспортни фирми могат да проверяват интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg. На разположение е и денонощен телефонен номер за връзка: 0700 130 20.