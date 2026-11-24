Е дна година след като обвинения в манипулиране на вота, оставки в журито и демонстративно напускане на участнички въвлякоха най-големия конкурс за красота в света в грандиозен скандал, „Мис Вселена“ се завръща. И каква изненада - хаосът е все така пълен.

75-ото издание на „Мис Вселена“ в Пуерто Рико е тази вечер, но тазгодишните противоречия вече включват - и далеч не се изчерпват със - спорове за франчайзи, оттегляне в знак на протест, отсъстващи съсобственици на конкурса, отказани визи и нелепо неофициално дефиле, при което участничките едва пазеха равновесие на високи токчета по пясъчен плаж. А големият финал тепърва предстои, пише CNN.

Списъкът с участничките разкрива част от историята. Половината от Югоизточна Азия няма свой представител тази година заради договорни спорове между организаторите и бизнесмена Нават Ицарагрисил, който държи правата за квалификациите в Индонезия, Лаос, Малайзия, Сингапур, Виетнам и родния му Тайланд. (Между другото, именно Ицарагрисил предизвика миналогодишния бойкот, след като разкритикува бъдещата победителка, Мис Мексико Фатима Бош, пред останалите претендентки. По-късно той се извини, но отрече да я е наричал „глупачка“.)

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Разногласията изглежда се задълбочават от обърканата структура на собственост на организацията „Мис Вселена“, която разделя контрола между намиращите се в открит конфликт подразделения „Мис Вселена Изток“ и „Мис Вселена Запад“ (повече за това по-нататък), както и от децентрализираната квалификационна система, чрез която националните конкурси се лицензират на влиятелни местни бизнесмени в над 100 държави.

Наред с това участнички от Непал и пет африкански държави, включително дебютантите Южен Судан и Република Конго, бяха принудени да се оттеглят заради проблеми с американските си визи. Междувременно организаторите на конкурса „Мис Франция“ оттеглиха своята представителка през май в знак на протест срещу миналогодишните сътресения, които до голяма степен се въртяха около твърденията на бившия съдия Омар Харфуш, че победата на Бош е била предварително нагласена и че финалистките са били избрани чрез „таен вот“ от неофициално „импровизирано жури“.

Организацията „Мис Вселена“ категорично отрича тези обвинения. Тя също така сформира специална комисия, която назначи нова „Мис Франция“, вече пристигнала в Пуерто Рико за финала.

Това, което организаторите не успяха да направят през последната година, е да възстановят доверието в процеса на оценяване.

Критериите, по които се класират жените, винаги са били широки и субективни, без никога да е публикувана ясна информация как се поставят оценките и каква е тяхната тежест. Независими одитори като Ernst & Young, които някога следяха гласуването и връчваха на водещите резултатите в запечатани пликове на сцената, днес липсват. Съмненията около тазгодишния процес се засилват и от факта, че към момента организаторите не са разкрили самоличността на нито един член на журито за финала. За сравнение, част от миналогодишните съдии, включително Харфуш, бяха обявени седмици или дори месеци предварително.

„Бих искал участничките да знаят кой ще ги оценява, как се избират съдиите, как се проверяват резултатите и как се управляват конфликтите на интереси“, заяви Ицарагрисил в текстово съобщение за CNN, като добави, че се надява шестте му оттеглени претендентки от Югоизточна Азия да могат да участват следващата година.

Дори най-верните фенове поставят под въпрос бъдещето на „Мис Вселена“. Коментарите под видео в социалните мрежи на анализатора на конкурси за красота Луис Портелес, който призова организацията да разкрие тазгодишното жури преди интервютата при закрити врата („просто ни кажете... обявете го!“), варираха от нови обвинения в „нагласени“ резултати до призиви за бойкот. Както написа един обезверен потребител: „Има ли изобщо значение вече?“

Става още по-зле

Като друг отзвук от миналогодишните сътресения, бившата Мис Ямайка Габриел Хенри наскоро заведе съдебно дело срещу организацията „Мис Вселена“. В иска си тя обвинява организаторите в „небрежност“ заради травма на главата, получена след падане от сцената по време на предварителен кръг през 2025 г. Съдебният процес продължава, а от „Мис Вселена“ не отговориха на запитването на CNN за коментар по случая.

Това обаче може да се окаже най-малкият правен проблем за организаторите. На заден план в това вече хаотично събитие тлеят и скандалните афери на съсобствениците на конкурса.

Миналата година Ан Джакраджутатип, основател на собственика на „Мис Вселена Изток“ - компанията JKN Global Group, беше осъдена задочно на две години затвор за измама, свързана с инвестиция в корпоративни облигации на стойност 30 милиона бата (885 000 долара), съобщават тайландските медии. Бизнесдамата и активистка за правата на трансджендър хората не се яви в съда в Банкок през декември и в момента се издирва.

Организацията „Мис Вселена“, която Джакраджутатип купи за 20 милиона долара през 2022 г., обяви през октомври миналата година, че тя е сменена от поста главен изпълнителен директор. А след като JKN Global наскоро беше поставена под синдик от тайландски съд по несъстоятелност, дяловото участие на компанията ѝ в „Мис Вселена“ така или иначе е поставено под въпрос. (Ицарагрисил, притежателят на франчайза за Югоизточна Азия, твърди, че вече на практика управлява „Мис Вселена Изток“, въпреки че ролята му се оспорва от партньорите от западния блок.)

От другата страна на конкурса стои Раул Роча Канту, чиято компания Legacy Holding Group притежава „Мис Вселена Запад“. Противоречивият мексикански бизнесмен беше в центъра на миналогодишния скандал, след като Харфуш го обвини, че е манипулирал вота в полза на Бош заради предполагаеми бизнес връзки с баща ѝ - твърдение, което Роча Канту категорично отрече. Впоследствие обаче той открито призна по време на предаване на живо, че относително слабият паспорт на сочената за фаворитка Мис Кот д'Ивоар е натежал срещу нея, тъй като щели да ѝ трябват твърде много визи, за да изпълнява международните си задължения като „Мис Вселена“.

Накратко, пълната катастрофа, в която се е превърнал „Мис Вселена“, е по-видима от всякога. Но дали изобщо някой гледа? В по-голямата част от Западния свят - все по-малко.

Някога неизменна част от праймтайма на големите телевизии, англоезичното излъчване на „Супербоул“ при конкурсите за красота днес се предлага само в стрийминг платформи в САЩ. Бързият спад в интереса на масовата американска публика отразява съдбата и на други подобни формати. „Мис Свят“ вече се излъчва в стрийминг услугата Fawesome, а „Мис САЩ“ и „Мис Америка“ вървят съответно по специализираните платформи Queen Beauty Network и PageantVision.

Всичко това кара ерата на Доналд Тръмп, който притежаваше „Мис Вселена“ от 1996 г. до началото на 2000-те, а след това беше съсобственик заедно с NBC до 2015 г., да изглежда като истински златен век. И от търговска гледна точка вероятно е било точно така, смята Хилари Леви Фридман, социолог и автор на книгата „Ето я и нея: Сложното царуване на конкурсите за красота в Америка“.

„Много от проблемите им започнаха, след като Доналд Тръмп продаде „Мис Вселена“ и „Мис САЩ“, каза тя по телефона, добавяйки, че противоречията около управлението на настоящия президент на САЩ - включително обвиненията, че е влизал в съблекалните, докато жените са били съблечени или са се преобличали - са изплували едва след като той е продал конкурсите и се е кандидатирал за президент. Говорител на президентската кампания на Тръмп през 2016 г. отрече тези твърдения по онова време.

„Преди, особено при „Мис Вселена“, имаше много по-голяма стабилност по отношение на това кои са собствениците и кой управлява конкурса“, посочи Фридман и допълни: „През последните няколко години просто имаше твърде голямо текучество.“

По спиралата към забвението

Търговските трудности на конкурсите за красота са симптом на по-широки обществени промени. В САЩ, както и в много други части на света, тези събития все по-често се възприемат като отживелица, която свежда жените до обекти и налага еднотипни стандарти за красота.

Неотдавнашните опити на „Мис Вселена“ да се модернизира не успяха да разсеят това впечатление. Решението на конкурса да допусне - каква изненада - майки и омъжени жени от 2023 г. насам само напомни на всички, че в настоящото десетилетие майките и омъжените жени всъщност не са имали право да участват. Правилото, забраняващо участието на жени над 28 години, пък беше отменено едва през 2024 г.

Други промени в правилата безспорно помогнаха за разчупването на предразсъдъците. Например „Мис Вселена“ позволява на трансджендър жени да участват от 2013 г. (макар и едва след като кралицата на красотата Джена Талакова беше скандално дисквалифицирана от „Мис Вселена Канада“). Напредъкът по отношение на това кой може да се запише за участие обаче не е същият като това кой печели.

„Обикновено печелят едни и същи типове тела - наблюдаваме разширяване на расовото и етническото разнообразие, сексуалната ориентация, дори донякъде на половата идентичност, но не и толкова на различните типове фигури“, отбеляза Фридман, описвайки „съвсем реалните психологически проблеми“, с които участничките могат да се сблъскат в резултат на това.

„Винаги когато си в състезание, си мислиш: „Е, просто не бях достатъчно добра“, каза тя. „А когато това е свързано с външния ти вид, хората си мислят: „О, не съм достатъчно слаба, не съм достатъчно висока, не съм достатъчно еди-каква си.“ И това може да бъде много тежко, защото някои от тези неща са просто непроменими черти на самите нас.“, добави още.

„Мис Вселена“ също така упорито поддържа своя безнадеждно остарял конкурс по бански костюми, стартирал в началото на 50-те години на миналия век - епоха, за която изглежда далеч по-подходящ - като маркетингов трик на производител на бански. Повече от седем десетилетия по-късно състезанието по същество си остава оценяван парад по бикини (с изключение на шепа участнички, на които е позволено да носят по-скромни буркини по религиозни причини).

Макар трудно да могат да се нарекат радикално просветление, конкурси като „Мис Свят“ и „Мис Америка“ поне замениха кръговете по бански с алтернативи, включително спортно-елегантно облекло. Дори и тогава обаче фокусът често пада върху това как изглежда тялото ти, а не „какво може да прави то“, коментира Фридман.

Способността на конкурсите да влияят върху по-широките стандарти за красота обаче вероятно е ограничена от намаляващата им социална значимост, добавя авторката. В края на краищата, в сравнение с разцвета им през 50-те и 60-те години, днес жените и момичетата се сблъскват с безброй други източници на нереалистични идеали за тялото - независимо дали в риалити телевизията, или в социалните мрежи.

Човешката цена

Възможно е човек да поставя под въпрос ролята на конкурсите в съвременното общество и в същото време да се наслаждава на зрелището, което те предлагат. Да вземем например безсрамно ексцентричния парад на националните костюми на „Мис Вселена“, който в събота представи участнички, облечени в патриотични тоалети, наподобяващи всичко - от трол (Норвегия) до златна жаба (Коста Рика). Дори и тогава обаче конкурсът не успя да избегне напълно скандалите, след като Мис Израел беше освиркана от публиката, когато разкри думата „мир“ на три различни езика върху наметалото на костюма си.

Miss Israel booed on stage at 2026 Miss Universe pageant https://t.co/ocFAlcALJa https://t.co/vGDDwA1Kd1 — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Днес ще се проведат организирани гледания по целия свят, включително в части от Африка, Азия и Латинска Америка, където конкурсите за красота се радват на постоянна и дори нарастваща популярност. Шоуто ще бъде източник на гордост за онези, които обичат да виждат - и да подкрепят - своята страна на световната сцена. Помислете особено за феновете в Сен Мартен и Уганда, които правят своя дебют на „Мис Вселена“ тази година, или в Йордания и Тунис, които се състезават за първи път съответно от 1960 г. и 1971 г. насам.

В много държави конкурсите са обичайни събития за местните общности, а победата в националните надпревари може да предостави променящи живота възможности на младите жени. Дори в САЩ репутацията на тези формати се различава според културата: въпреки залязващия успех на „Мис Вселена“ в американския ефир, испаноезичното излъчване на финала през 2025 г. е било гледано от 2,6 милиона души по Telemundo, което е ръст спрямо 2,1 милиона през предходната година.

И макар хаосът около тазгодишния „Мис Вселена“ да изглежда като зрелищна катастрофа, от която не можеш да откъснеш поглед, всичко това има и своята човешка цена.

Такъв е случаят с Мис Сингапур Вион Тан, която написа в Instagram, че принудителното ѝ оттегляне я е „ударило по-силно, отколкото мога да опиша с думи“.

„Това пътуване никога не е било просто за една корона или състезание“, добави тя. „Ставаше дума за възможността да изнеса името на Сингапур на международната сцена, да споделя нашата култура, нашите истории и духа на една малка нация с големи мечти.“, допълни още.