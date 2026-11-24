К атолическата църква в САЩ реши да направи първата крачка към евентуално обявяване за светица на Мария Мидълтън - момиче от Пенсилвания, което умира през 2020 г. на 18-годишна възраст, пише ABC News.

Миналата седмица епископите в Америка подкрепиха предложението да започне проверка дали Мария отговаря на изискванията за светица. Причината е силната ѝ вяра, докато се бори с тежка болест.

Обикновен тийнейджър, тежка диагноза

Мария е родена през 2002 г. и израства като всяко друго момиче на нейната възраст - обича да танцува, слуша Тейлър Суифт, грижи се за домашните си любимци и обича да се шегува.

На 16 години обаче животът ѝ се променя драматично - лекарите откриват, че има мозъчен тумор, който не може да бъде опериран. Въпреки тежката диагноза тя успява да отиде на доброволческа мисия в Уганда, а близките ѝ си спомнят нейна фраза: „Не е нужно да си странен, за да си свят“.

Мария губи битката с болестта през октомври 2020 г. След смъртта ѝ родителите ѝ намират нейни записки, а последните думи, които е успяла да напише на ръка, са: „Мисли за надежда“. По-късно по историята ѝ излиза книга със същото заглавие.

Как се става светица и колко време отнема?

Обявяването за светец в Католическата църква не става бързо и лесно. Решението на американските епископи е само началото:

Одобрение от Ватикана: Първо Ватиканът трябва да разреши официалната проверка и да разгледа текстовете и живота на Мария. В местните църкви вече се събират свидетелства от хора, които са я познавали.

Първо Ватиканът трябва да разреши официалната проверка и да разгледа текстовете и живота на Мария. В местните църкви вече се събират свидетелства от хора, които са я познавали. Доказани чудеса: За да стигне до титлата „светица“, на Мария трябва да бъдат приписани две чудеса – например необясними от медицината излекувания на хора, които са се молили с нейно застъпничество.

Процесът може да отнеме години. Ако обаче някога завърши успешно, Мария Мидълтън ще стане първата светица от поколението Z (хората, родени между средата на 90-те и началото на 2010-те години) и едва четвъртият човек, роден в САЩ, обявен за светец.