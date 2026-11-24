Старши треньорът на турския гранд „Галатасарай“ Окан Бурук получи червен картон веднага след победния за отбора му мач срещу „Самсунспор“. Причината за санкцията е спорно обвинение в неуважение към главния съдия, което наставникът категорично оспорва, позовавайки се на видео доказателства.

Инцидентът се разигра непосредствено след последния съдийски сигнал на двубоя, завършил с резултат 2:1 в полза на „Галатасарай“. Според информация, цитирана от 24 Часа, наставникът на истанбулския отбор е получил втори жълт, респективно червен картон, заради твърдението, че не е поздравил главния рефер след края на срещата.

Обвинение в неуважение и незабавна реакция

Решението на съдията предизвика незабавната реакция на самия Окан Бурук, който отхвърли обвиненията в проява на неуважение. Треньорът настоява, че показаният му картон е неправомерен и е предприел стъпки санкцията да бъде официално отменена.

В подкрепа на своята позиция, Бурук се позовава на видеозаписи от края на мача. Според наличната информация, кадрите показват, че той не е подминал реферите без поздрав, както се твърди. Напротив, на записите се вижда как треньорът се приближава до съдийската тройка при напускането ѝ на терена.

Конкретните кадри показват ясно момента, в който Окан Бурук стиска ръката на единия от страничните рефери. Този факт директно противоречи на формалната причина за наложената му санкция и служи като основен аргумент в неговата защита.