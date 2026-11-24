Европейската комисия официално въвежда временни защитни мерки под формата на квоти за внос на определени хибридни превозни средства, които влизат в сила от 1 декември. Този ход е предназначен да защити европейската автомобилна индустрия от рязкото нарастване на вноса, но обхваща не само Китай, а и ключови търговски партньори като Великобритания, Турция, Япония, Южна Корея и САЩ.

Решението е пряк резултат от разследване на Европейската комисия, което установява, че вносът на хибридни автомобили в ЕС се е увеличил значително през последните три години. Според данни на ЕК и Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA), цитирани от 24 Часа, общият внос на хибриди в ЕС е нараснал с 49% до над 1,42 милиона броя за 12-те месеца до юни 2026 г. Този скок създава непосредствена заплаха от сериозни вреди за промишлеността на съюза, което налага предприемането на спешни действия, се посочва в съобщение на комисията, разпространено от кореспондента на БТА Николай Желязков.

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Механизмът на защитните мерки

Временните мерки, които ще бъдат в сила за срок до 200 дни, представляват количествени ограничения (квоти) за внос за всяка страна износител. Вносът извън тези квоти няма да бъде разрешаван. Разследването, започнало на 30 октомври, обхваща два основни типа превозни средства: пълни хибридни електрически превозни средства (HEV) и зареждащи се от външен източник хибриди (PHEV). Основната разлика между тях, както уточнява ЕК, е, че батерията на PHEV може да се зарежда от електрическата мрежа, докато при HEV енергията се генерира от самото превозно средство.

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Според Европейската комисия, резкият ръст на вноса се дължи на нарастващия свръхкапацитет в световното производство и засиленото използване на търговски ограничителни мерки на други големи пазари. Разследването е показало, че производителите в ЕС губят пазарен дял, което застрашава дългосрочната жизнеспособност на техния бизнес с хибридни автомобили. След изтичането на временния период могат да бъдат наложени и трайни мерки за срок до девет месеца след началото на разследването.

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Макар мерките да изпълняват договореност с Китай от 9 октомври 2026 г. за умерено ограничаване на износа, те се прилагат за целия внос, независимо от произхода. Това е необходимо, за да се спази принципът за недискриминация на Световната търговска организация (СТО). Според информация, публикувана в Automotive News Europe и цитирана от "24 Часа", защитните квоти не трябва да са насочени само към една държава. В резултат на това ЕС разпределя квоти и на други големи производители като Турция, Обединеното кралство, Япония, Република Корея и САЩ, базирани на техния минал обем на износ.

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Квотите се разпределят по два начина. Държавите с дял във вноса над 2% през 2025 г. получават специфични квоти, изчислени на базата на техния внос от 2025 г., увеличен с около 15%. За всички останали страни е предвидена обща "остатъчна квота". Съгласно предварителното споразумение с Пекин, годишната квота за китайски хибриди е определена на 350 000 автомобила за първата година, като се предвижда годишно увеличение с 6% през следващите три години.

Контекст и геополитически реакции

Ескалацията на вноса идва, след като ЕС въведе мита върху китайските електрически автомобили през 2024 г., което накара производителите да се пренасочат към хибридите. Според наличните данни, китайските производители са достигнали 25% пазарен дял при plug-in хибридите и 14% при конвенционалните хибриди през първата половина на 2026 г., в сравнение със само 2% през 2024 г. Важно е да се отбележи, че автомобили на китайски марки, сглобени в ЕС, са освободени от квотите, но ограниченията важат за европейски марки, произведени в Китай и внесени в съюза.

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Решението на Брюксел вече предизвика реакции. Турската автомобилна индустрия и правителството в Анкара изразиха загриженост и отнесоха случая до Комитета по защитни мерки на СТО. Турция, която е дълбоко интегрирана в европейските вериги за доставки чрез митническия съюз, лобира да бъде третирана като част от рамката "Произведено в ЕС". Британското правителство и производители също са засегнати, което добавя ново напрежение в търговските отношения между Лондон и Брюксел след Брекзит.