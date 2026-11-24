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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че няма достатъчно данни за нощно полицейско влизане в жилището по случая с 15-годишното момиче.

Проверява се дали патрулът е реагирал адекватно на първия сигнал и дали са допуснати нарушения.

Възможна роднинска връзка между едно от момчетата и служител на СДВР засега не е потвърдена.

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За да влезе полиция в жилище през нощта, трябва да има ясни данни, че там се извършва тежко престъпление. Такива данни понастоящем в момента не са събрани. Проверяваме защо не са реагирали по-рано, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг пред медиите по повода случая с блудство с 15-годишно момиче. Министърът присъства на международната публична лекция „Срещу мафията: Смелостта на избора“, с подтема „Палермо – България: Италианският опит в борбата с мафията“.

Демерджиев посочи, че се проверява дали при посещението на патрула на място какви конкретни действия са извършени и ако има допуснати нарушения, министърът увери, че е има понесена отговорност. Месеци наред се борим да възстановим доверието и авторитета на полицаите и няма да допуснем да се стига до инциденти, които накърняват това доверие или внасят съмнение, заяви той.

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На въпрос дали има роднинска връзка между едно от момчетата от случая със служител на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Демерджиев каза, че към момента това не се потвърждава, но текат проверки. Ако се установят връзки, ще действаме безкомпромисно, каза той.

Министърът призова посочи, че коментарите на прокуратурата не са били коректни, защото са били по отношение на материали, с които полицията не разполага.