П апа Франциск е видял „портите на ада“, когато е осъзнал мащабите на скандала със сексуалното насилие от страна на духовници, и е преживял мистични видения на дявола по време на своето служение. Това става ясно от откъси от личния му дневник, публикувани във вторник от Ватикана, пише New York Post.

„Личният дневник на папа Франциск“ разкрива още, че аржентинският папа е преживял дълбока духовна криза през 2021-2022 г., свързана със собствените му изкушения да упражнява властта си всемогъщо. Той е преодолял кризата, като се е поверил изцяло на Божията милост.

Книгата, която излиза в цял свят на няколко езика, предлага дълбоко личен и почти воайорски поглед в ума и сърцето на Франциск, разкривайки най-съкровените му страхове, несигурност, мечти и изкушения, които е пазил в тайна от света.

Тя го показва невероятно строг към самия себе си, оплакващ собственото си чувство за нищожност и срам, както и пълното му доверие в Бог да го води, дори от дълбините на отчаянието.

Pope Francis' private diary details profound spiritual crisis and encounters with the devil https://t.co/CFbQX4290C https://t.co/AtTozkBQBr — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Книгата е съставена от един от най-близките сътрудници на Франциск, кардинал Виктор Мануел Фернандес, аржентинският теолог, който оглавява доктриналната служба на Ватикана. Фернандес е посочен като автор, тъй като неговите коментари поставят дневниковите записки на Франциск в контекст.

Воден в подвързан с кожа календар, използван като бележник, дневникът започва през 1992 г., когато Хорхе Марио Берголио е викарен епископ на Буенос Айрес.

Той продължава през времето му като кардинал архиепископ на аржентинската столица и накрая като папа.

Последната записка е от 18 август 2024 г.

Духовни мъки и срещи с дявола

Най-вълнуващите части са откровенията на Франциск за собствените му духовни мъки и онова, което той описва като срещи с дявола: осезаеми, реални и привидно ужасяващи срещи. Две от тях са се случили, докато е бил в Буенос Айрес, а третата - след катастрофалното му пътуване до Чили през 2018 г.

„Няколко дни след завръщането ми в Рим бях на среща. Видях го и чух гласа му, триумфиращ, притежаващ всичко: „Сега получих всичко, което исках“, цитира Франциск думите на дявола в записка от 24 януари 2021 г. „Точно както не мога да забравя очите му от предишните два пъти, в този случай не мога да забравя мощната дрезгавост на гласа му.“, пише още той.

По време на пътуването си до Чили през януари 2018 г. Франциск предизвика буря от недоволство, като дискредитира жертвите на най-известния насилник в страната.

След като журналисти, включително от Асошиейтед прес, го притиснаха по време на пресконференцията в самолета на връщане към дома, Франциск нареди разследване и осъзна, че жертвите са били прави, че той е сгрешил и е бил подведен от чилийската църковна йерархия.

The late Pope Francis suffered a two-year spiritual crisis starting in 2021 when he felt tempted by the Devil and struggled with how to wield power over the Catholic Church, a new collection of his private diaries revealed https://t.co/XnnqFyxxpO — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

„Съкрушен заради ситуацията в Чили и диалога с журналистите в самолета“, пише по-късно Франциск. „Осъзнах колко сериозен е проблемът. ... Беше ми трудно да призная случилото се в Чили; не мислех, че е толкова сериозно.“, добавя той.

На 7 юни 2018 г., няколко месеца след завръщането си, Франциск пише, че е „видял входа към ада. Езическо съблазняване в пълна сила“ в чилийския скандал.

През юли и август 2018 г., докато се справя с последиците, той записва: „Какъв срам и зло донесе това на Църквата!“ и „Още веднъж портите на ада. ... Нека светостта и обръщането към вярата изобилстват сред толкова много скандали.“

Духовната криза на Франциск обаче настъпва едва през 2021 г.

Духовна криза през 2021-2022 г.

Книгата датира началото на кризата на 24 януари 2021 г. Ден по-рано Франциск отмени няколко предстоящи публични прояви поради това, което Ватикана определи като обостряне на неговия ишиас.

Фернандес обаче разкрива, че Франциск е страдал от „непоносима“ болка заради чревен проблем, който през юли 2021 г. го вкарва в болница за 10 дни за операция по отстраняване на 33 сантиметра от дебелото му черво.

През януари 2021 г., докато светът все още беше в хватката на пандемията от COVID-19, Ватикана беше в пълен смут заради мащабно финансово разследване, разрешено от Франциск.

Няколко месеца по-рано, през септември 2020 г., Франциск уволни някогашния си близък сътрудник кардинал Анджело Бечу, убеден, че Бечу е присвоил пари от Светия престол.

Скандалът и убеждението на Франциск, че мрежа от корупция е обхванала Държавния секретариат на Ватикана, доведоха до безпрецедентно разследване и години на съдебни процеси, чрез които Франциск се стремеше да покаже готовността си да се справи с финансовите злоупотреби.

Процесът завърши с няколко осъдителни присъди, включително срещу Бечу, но голяма част от тезата на прокурорите за мащабен корупционен заговор беше отхвърлена.

Процесът по обжалване продължава, като собствената роля на Франциск в разследването е ключов въпрос за защитата.

В текста на Фернандес не се споменава съдебният процес, въпреки че той намеква за него, разкривайки по-късните размисли на Франциск, че духовната криза от 2021-2022 г. е била „смесена с проблеми с управлението, натиск относно решенията, които трябва да се вземат, и духовна сухота и опустошение“.

В крайна сметка Фернандес пише, че кризата е била свързана предимно с упражняването на властта от страна на Франциск, изкушението за всемогъщество и убеждението, че стои над света. Това е порок, който Франциск призна публично през 2013 г. в първото си интервю като папа, когато отчете склонността си да упражнява властта по „авторитарен“ начин.

Показателно е, че Франциск е бил измъчван от нещо, за което критиците му често са го упреквали: авторитарен стил на управление на единак в ролята му на абсолютен монарх и върховен лидер на 1,4 милиарда католици по света.

За Франциск изкушението за всемогъщество е било опит на дявола да го подмами към „редуктивно любопитство“ или вярата, че само той може да реши проблемите на всички, и на практика да мисли за себе си като за Бог.

До 30 декември 2022 г. Франциск очевидно е преодолял кризата, като се е поверил на Бог. Фернандес пише, че дотогава Франциск е осъзнал, че започналото на 24 януари 2021 г. „е било мощна покана от Господ да осъзнае натрупването на вътрешен мрак, който е трябвало да преодолее, за да бъде свободен“.

Фернандес отбелязва, че последните два големи учителски документа в живота на Франциск - текст от 2023 г. за упованието в милостивата Божия любов и енциклика от 2024 г. за човешката и божествената любов на Христос - са дълбоко духовни текстове, родени от тази криза.

Те се различават по тон и съдържание от текстовете, които обикновено се свързват с неговия понтификат.

Humanity, fears, thirst for God, temptations: Francis’ mystical side in ‘Diary’ https://t.co/PemwDgVrDm — Vatican News (@VaticanNews) November 24, 2026

Най-поверителните части са написани с шифър

Въпреки че книгата разкрива някои от най-съкровените мисли на Франциск, Фернандес казва, че папата е записал най-поверителните си мисли с неразгадаем шифър, който не е възпроизведен.

Читателят остава и с въпроса какво е пропуснал Фернандес в подбора си на дневникови записки и какъв още контекст би могъл да даде като един от най-доверените съветници на Франциск.

Фернандес пише, че дневникът не съдържа почти никаква информация по църковни въпроси и е истинска духовна съкровищница.

Той заявява, че е пропуснал записки, засягащи трети страни, въпреки че е включил някои от личните размисли на Франциск, включително за тогавашния кардинал Робърт Превост, сега папа Лъв XIV: „Велик пастир, щедър мисионер и безупречен човек.“

Папа Лъв одобрява труда

Фернандес разказва, че Франциск му е показал дневника по време на една от срещите им и му е казал: „От това всички ще видите“, с което на практика му е поверил записките след смъртта си на 21 април 2025 г.

Фернандес казва, че е споменал за записките на Лъв няколко седмици след избирането му.

„Добавих, че желая да проуча тези материали, за да ги направя достояние и да изтълкувам точния смисъл на съдържанието им“, пише Фернандес. „Светият отец прояви силен интерес.“, добавя той.

Посмъртното публикуване на най-съкровените духовни размисли на папите не е необичайно.

Автобиографията на папа Йоан XXIII, „Дневник на една душа“, е публикувана от неговия секретар през 1960 г.

Свети Йоан Павел II е искал личните му бележки да бъдат изгорени след смъртта му, но неговият секретар не се е съобразил с желанието му и е публикувал записките през 2014 г.