Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Д ържавният съд прие искането на лидера на босненските сърби Милорад Додик, който бе осъден на една година затвор и лишен от право да заема политически постове за срок от шест години, присъдата му да бъде заменена с глоба в размер на 18 660 евро. Това предаде Balkan Insight .

Във вторник държавният съд на Босна и Херцеговина одобри предложението на защитата на Милорад Додик едногодишната му присъда за неподчинение на решенията на Висшия представител - международния надзорник по изпълнението на мирното споразумение, сложило край на войната в Босна - да бъде заменена с глоба.

Додик ще плати 36 500 босненски марки (около 18 660 евро) вместо да лежи в затвора, каквато възможност предвижда наказателният кодекс на страната.

#Srpska #Bosnia | #BREAKING: Court of BiH 🇧🇦 rules #Dodik to pay fine instead of serving prison term



Bosnia’s 🇧🇦 Court has permitted RS President Milorad Dodik to buy out his prison sentence. Dodik paid approximately 18,000€ to avoid serving a 1 year jail term imposed for… https://t.co/bnI7YfqNB7 pic.twitter.com/8XK8soZQvI — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) August 12, 2025

Освен това му е забранено да заема поста президент на контролираната от сърбите Република Сръбска за срок от шест години.

След произнасянето на присъдата, Централната избирателна комисия лиши Додик от мандата му като президент на Република Сръбска. Решението на комисията обаче подлежи на обжалване.

Додик определи решението на изборния орган като "поредната глупост от Сараево" и обеща да продължи борбата. "Предаването не е вариант", заяви той.

На 1 август Додик бе признат за виновен, че умишлено е пренебрегнал решенията, издадени от Висшия представител Кристиан Шмит през юли 2023 г.

Международният надзорник в Босна беше блокирал прилагането на два закона, приети от властите в Република Сръбска - единият, забраняващ изпълнението на решенията на Конституционния съд на държавно ниво в рамките на ентитета, а другият - изменящ законодателството за публикуването на официални актове.

Въпреки това Додик продължи законодателните процедури в нарушение на решенията на Шмит, прокарвайки своята сепаратистка сръбска програма и опитвайки се да подкопае институциите на държавно ниво.