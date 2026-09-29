България

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

НИМХ прогнозира валежи главно в югоизточната половина на страната и силно морско вълнение

29 септември 2026, 06:30
Парламентът обсъжда промени срещу т.нар. „дела шамари“

Парламентът обсъжда промени срещу т.нар. „дела шамари“
Евростат опроверга, че българите пият много

Евростат опроверга, че българите пият много
Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“

Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“
Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва
Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките
Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия
България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот

България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот
От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините

От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините
  • Във вторник облачността ще се увеличи, с дъжд главно в югоизточната половина на страната; температурите ще са между 18° и 23°, в София около 18°.
  • Ще духа север-североизточен вятър, временно силен на изток; няма предупредителни кодове, но по Черноморието се очаква силно вълнение от 3–4 бала.
  • В сряда и четвъртък на запад ще е предимно слънчево, докато на изток ще има повече облаци, валежи и силен северен вятър; минималните температури ще се понижат до 2°–3° в западните котловини.

Във вторник и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°.

В София максималните температури около 18°.

Източник: НИМХ

През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено, но синоптиците предупреждават за силно морско вълнение.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около .

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи до духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В сряда и четвъртък в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над Източна, след временно намаление, облачността отново ще се увеличи и ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър.

Източник: НИМХ

Минималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и в четвъртък ще са от 2°-3° в котловините в Западна и Централна България до 15°-16° по морския бряг. Максималните ще останат без съществена промяна - между 17° и 22°.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
прогноза за времето времето в българия нимх валежи силен вятър температури черноморие морско вълнение облачност слънчево време
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Руска технологична компания за наблюдение е проникнала в европейски правоохранителни структури

Руска технологична компания за наблюдение е проникнала в европейски правоохранителни структури

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 често срещани здравословни проблема при Помераните

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 2 дни
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 2 дни
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 2 дни
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Научен пробив или нова загадка? Какво откриха учените в ДНК-то на Торинската плащаница

Любопитно Преди 27 минути

Италиански изследователи анализираха милиони фрагменти от реликвата, разкривайки както следи от Светите земи, така и отпечатъци от стотици хора през вековете

Рожден ден в САЩ завърши с престрелка, много пострадали

Рожден ден в САЩ завърши с престрелка, много пострадали

Свят Преди 8 часа

Група младежи се събрала в парк, за да отпразнува пълнолетието на младо момиче

България поиска от ЕС подкрепа за маслодайната роза

България поиска от ЕС подкрепа за маслодайната роза

България Преди 10 часа

Страната ни подкрепи документ, иницииран от Румъния, заедно с Кипър, Унгария, Полша и Словакия

Полетът на „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе прекратен

Полетът на „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе прекратен

Свят Преди 10 часа

„Старшип“ достигна планираната орбита на височина около 275 километра и успешно изведе 26-те спътника

ДПС, ГЕРБ, ПП и ДБ се вдигнаха в защита на домашната ракия

ДПС, ГЕРБ, ПП и ДБ се вдигнаха в защита на домашната ракия

България Преди 10 часа

ПП: Долу ръцете от домашната ракия

Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново

Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново

България Преди 10 часа

По това време на деня не е имало деца на площадката

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

България Преди 13 часа

Отделно от НАП антимонополният орган изиска обобщени данни за продажбите на горива на дребно

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

Любопитно Преди 13 часа

15 лекции, десетки въпроси и един ден, посветен на най-важните теми по пътя към родителството

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

България Преди 14 часа

На петимата задържани са определени парични гаранции

Приемат заявки за помощ за отопление

Приемат заявки за помощ за отопление

Парите ни Преди 14 часа

Документите могат да се подават в над 2100 пощенски станции в страната

,

Лос Анджелис и тайната на скритите петролни кладенци

Свят Преди 14 часа

Повечето хора свързват Лос Анджелис с представите за плажове, палми и холивудски звезди. Малцина обаче знаят, че той се намира в един от най-големите региони за добив на петрол в САЩ

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Свят Преди 15 часа

Кои ще са следващите номинирани участници?

Кирил Петков

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

България Преди 15 часа

Петков искал да покажат Бойко Борисов с белезници

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

Свят Преди 15 часа

Местен жител е заснел рибата в наводненията в Сърф Сити в събота, като видеото показва как нейната гръбна перка се подава над повърхността в близост до алеята за автомобили пред дома на жена

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Любопитно Преди 16 часа

Добавянето на по-голямо количество от един определен вид храна към вашата диета може да подобри както здравето на сърцето, така и талията ви, според ново проучване

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

Свят Преди 16 часа

Майк Тайсън и висши американски чиновници уважиха тържеството в Ню Йорк, а Доналд Тръмп предпочете колежански мач. Вижте подробностите за най-обсъждания брак на уикенда

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

Урокът на Зоуи Салдана: Защо да кажеш НЕ е новата суперсила за всяка жена

Edna.bg

сс

Edna.bg

Как пълната упойка „изключва” съзнанието и какво разкрива това за мозъка

Nova.bg

Отзоваването на посланика ни в ОАЕ - една от темите в днешното правителствено заседание

Nova.bg