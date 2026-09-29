От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

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Във вторник облачността ще се увеличи, с дъжд главно в югоизточната половина на страната; температурите ще са между 18° и 23°, в София около 18°.

Ще духа север-североизточен вятър, временно силен на изток; няма предупредителни кодове, но по Черноморието се очаква силно вълнение от 3–4 бала.

В сряда и четвъртък на запад ще е предимно слънчево, докато на изток ще има повече облаци, валежи и силен северен вятър; минималните температури ще се понижат до 2°–3° в западните котловини.

Във вторник и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°.

В София максималните температури около 18°.

Източник: НИМХ

През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено, но синоптиците предупреждават за силно морско вълнение.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи до духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В сряда и четвъртък в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над Източна, след временно намаление, облачността отново ще се увеличи и ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър.

Източник: НИМХ

Минималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и в четвъртък ще са от 2°-3° в котловините в Западна и Централна България до 15°-16° по морския бряг. Максималните ще останат без съществена промяна - между 17° и 22°.