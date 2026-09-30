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Масажи, скъп алкохол и голи снимки зад решетките: Шон „Диди“ Комбс живее като крал в затвора

Опозореният музикален магнат харчи хиляди долари месечно за контрабандни телефони, лични готвачи и марков алкохол в Ню Джърси, докато излежава 50-месечна присъда. Въпреки изолацията и скандалите, той продължава да се радва на пълно обслужване зад решетките

Стела Христова Стела Христова

30 септември 2026, 10:18
Масажи, скъп алкохол и голи снимки зад решетките: Шон „Диди“ Комбс живее като крал в затвора
Източник: Getty Images

С поред разкрития на NBC News, опозореният музикален магнат Шон „Диди“ Комбс живее в пълен лукс във федералния затвор Форт Дикс в щата Ню Джърси. Рапърът разполага с контрабанден мобилен телефон, марков алкохол и личен персонал от затворници, които се грижат за всяка негова нужда, пише New York Post.

Докато излежава 50-месечна присъда за престъпления, свързани с организация на проституция, 56-годишният Комбс харчи хиляди долари на месец, за да пренесе разглезения си начин на живот зад решетките. Това разкриват четирима мъже, лежали в същия сектор с бившия хип-хоп продуцент.

„Това не са някакви нормални неща, които виждате в затвора. Това са богаташки глезотии“, споделя един от тях. „Изглежда лудост, но в крайна сметка това е Диди.“, казва още той.

Според източниците, в затвора с ниска степен на сигурност рапърът е ангажирал други лишавани от свобода да му готвят, да чистят, да оправят леглото му и да перат дрехите му. Той дори си е осигурил човек, който да му прави масажи в китайски стил.

Комбс използва и контрабандни смартфони, за да разглежда Instagram и да получава откровени голи снимки от бивша приятелка. Източниците твърдят още, че той се е сдобил с отключен таблет, на който гледа филми и документални поредици - включително документалния сериал на Netflix „Шон Комбс: Разплатата“, продуциран от дългогодишния му съперник 50 Cent.

Опозореният магнат плаща на други затворници, за да се сдобива с медикамента Ремерон, предписван за депресия и тревожност, който се търгува активно на черния пазар в затвора.

„Тук можеш да получиш абсолютно всичко, освен ключ за изхода и жена“, коментира един от бившите затворници.

През уикендите Комбс е известен с това, че вади тайни запаси от марков алкохол, вкарван контрабандно от надзиратели, и го споделя с избрана група затворници.

„По дяволите, да, пих коняк Hennessy с него“, спомня си един от лишаваните от свобода.

За да финансира разточителния си престой, бившият милиардер използва хора отвън, които превеждат пари по затворническите сметки на хората, работещи за него. Един от платените от Диди затворници дезинфекцира и почиства тоалетните и душовете преди той да ги използва. Други му приготвят специални ястия с импровизирани нагреватели – включително пилешко къри, пица и емпанади.

„По едно време ми писна да му готвя“, разказва един от мъжете. „След това той просто започна да си поръчва храна от ямайците.“, казва още той.

Други затворници имат за задача просто да пазят телефона му и да сортират огромните количества писма от фенове. „Получава толкова много поща, че просто няма къде да я държи“, казва един от източниците.

Музикалният продуцент беше осъден по две обвинения за транспортиране с цел проституция през юли 2025 г., но бе оправдан по обвиненията за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет. Адвокатите му настояваха той да бъде изпратен именно във Форт Дикс заради специализираната програма за лечение на зависимости, чието завършване може да намали присъдата.

Въпреки че се включи в програмата веднага след пристигането си, източниците твърдят, че на Комбс са му били нужни броени дни, за да се сдобие с телефон, алкохол и лична прислуга.

„Купонът започна почти в деня, в който той стъпи тук“, разкрива един от затворниците.

През юли Комбс бе вкаран временно в самостоятелна килия след сбиване с друг затворник, а по-късно бе изключен от програмата за лечение. След излизането си от изолатора обаче носителят на „Грами“ веднага се е върнал към познатия си луксозен режим.

„Той е милиардер и хората му се възхищават. Парите са сила, особено зад решетките“, добавят източниците.

Въпреки че състоянието на Диди някога се оценяваше на над милиард долара, в момента то се изчислява на между 300 и 400 милиона долара.

В отговор на разкритията говорител на рапъра заяви: „Продължаващото медийно внимание към всеки обикновен детайл от живота на Шон Комбс в затвора стигна дотам, че най-обикновени неща се представят като сензация. Единствената истинска новина е, че той продължава да излежава присъдата си, докато чака решението по жалбата си.“

Междувременно според официалните регистри на Федералното бюро на затворите настоящата дата за освобождаването на Комбс е определена за 21 януари 2028 г. – с няколко месеца по-рано от първоначално поставения срок през юни 2028 г.

Редактор: Стела Христова
Шон Диди Комбс лукс в затвора Форт Дикс контрабанда корупция VIP затворник скандал присъда
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