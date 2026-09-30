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Визия като от приказка на Дисни: Кралица Летисия заслепи на срещата с Макрон

Испанското кралско семейство домакинства на официално държавно посещение на френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит. Бляскавата вечеря в Мадрид отбеляза дълбокото приятелство между двете страни след години на забавяне

Стела Христова Стела Христова

30 септември 2026, 11:08
Визия като от приказка на Дисни: Кралица Летисия заслепи на срещата с Макрон
Източник: Getty

К ралският дворец в Мадрид се превърна в сцена на грандиозно събитие, след като крал Фелипе VI и кралица Летисия посрещнаха френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит на официално държавно посещение, пише HELLO!

Кралица Летисия, напомняща за смелата принцеса Елза от анимацията „Замръзналото кралство“ на Дисни, блестеше в леденосиня рокля до пода от Carolina Herrera, която излъчваше чист блясък и величие.

Впечатляващият тоалет е част от новата колекция на марката. Той се отличава с фино прозрачно наметало около деколтето, изящно украсено със сложни флорални мотиви, както и с драматични ръкави, които придаваха внушителност на всяка нейна стъпка.

Летисия допълни визията си с едни от най-ценните бижута от кралската съкрокровищница, включително испанската флорална тиара.

Изисканото бижу се отличава с деликатни форми и е инкрустирано с диаманти с неповторим блясък. Изработена през XIX век, тиарата е подарък за кралица София от испанското правителство по случай сватбата ѝ през 1962 г. Тя е сред любимите акценти в гардероба на кралица Летисия, а трите ѝ диамантени цветя могат да се свалят и да се носят отделно като брошки или колие.

Крал Фелипе VI и кралица Летисия посрещнаха Макрон в Мадрид
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Летисия Макрон
Летисия Макрон
Летисия Макрон
Летисия Макрон

Първата дама Брижит Макрон заложи на изискана бяла рокля с права кройка, акцентирана със сребристи бляскави елементи, които подчертаваха силуета ѝ.

Близките отношения между Фелипе VI и Еманюел Макрон се задълбочиха през годините, въпреки че двете държави чакаха осем години за реализирането на това държавно посещение след избирането на френския лидер.

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Политическата нестабилност и пандемията от COVID-19 отложиха няколко предишни опита. Тъй като президентът обяви, че няма да се кандидатира на предстоящите избори, тази визита има и прощален характер.

Фелипе VI удостои френския държавен глава с Огърлицата на Ордена на Изабела Католичка. Това е престижно отличие, предоставено на ограничен кръг от личности, което символизира дълбоките връзки на приятелство между двете нации. Брижит Макрон бе удостоена с Голям кръст на същия орден за своя принос към двустранните отношения. Двамата носеха новите си отличителни знаци по време на официалната вечеря.

Държавният банкет предложи изключително гастрономическо изживяване благодарение на виртуозността на шеф Жоан Рока, който състави менюто специално за френските гости. Заедно с братята си Хосеп и Жорди, каталунският кулинар ръководи световноизвестния ресторант El Celler de Can Roca в Жирона, носител на три звезди Мишлен и двукратно обявяван за най-добрия ресторант в света.

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По време на речта си, произнесена на френски и испански език, Еманюел Макрон отдаде специална почит на бъдещето на испанската корона. Той спомена дъщерите на кралската двойка – принцеса Леонор и инфанта София, които не присъстваха на събитието.

„Вдигам тост за Негово Величество Краля, Нейно Величество Кралицата и Техни Кралски Височества – принцесата на Астурия и инфанта София“, завърши Макрон. Наследницата на трона Леонор наскоро започна висшето си образование в университета „Карлос III“ в Мадрид в подготовка за бъдещата си роля на държавен глава.

Редактор: Стела Христова
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