Президентски избори

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

На 3 октомври ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще бъдат образувани секции извън страната

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 06:55
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Д о 29 септември българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване на президентските избори.

Заявлението се подава онлайн и ще улесни желаещите да гласуват с това, че в изборния ден няма да попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място.

Как ще гласуват българите в чужбина: МВнР с подробности за организацията на вота

Броят на подадените заявления ще бъде един от факторите при организацията на машинното гласуване в чужбина.

"Там, където имаме по-голям брой избиратели, подали заявления, дори може да се помисли за две машини, за да върви по-бързо самото гласуване", заявиха от ЦИК. 

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На 3 октомври ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще бъдат образувани секции извън страната.

На вота на 25 октомври хората ще гласуват с машинни устройства, с изключение на секциите с брой на избирателите под 300 души и на служебните секции - там ще се гласува с хартиени бюлетини.

Изтече срокът, през който ГРАО, МВР и „Информационно обслужване“ трябваше да извършат проверки на кандидатите за съответствие с изискванията на Конституцията.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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