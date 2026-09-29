Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

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Д о 29 септември българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване на президентските избори.

Заявлението се подава онлайн и ще улесни желаещите да гласуват с това, че в изборния ден няма да попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място.

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Броят на подадените заявления ще бъде един от факторите при организацията на машинното гласуване в чужбина.

"Там, където имаме по-голям брой избиратели, подали заявления, дори може да се помисли за две машини, за да върви по-бързо самото гласуване", заявиха от ЦИК.

Старт на предизборната кампания: 27 двойки се борят за президент и вицепрезидент

На 3 октомври ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще бъдат образувани секции извън страната.

На вота на 25 октомври хората ще гласуват с машинни устройства, с изключение на секциите с брой на избирателите под 300 души и на служебните секции - там ще се гласува с хартиени бюлетини.

Изтече срокът, през който ГРАО, МВР и „Информационно обслужване“ трябваше да извършат проверки на кандидатите за съответствие с изискванията на Конституцията.