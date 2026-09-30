Мащабна акция срещу групировката „Хелс Ейнджълс“ в 4 държави, включително България

П овече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, съобщи германската полиция. Според ДПА разследването е свързано с членове на мотоциклетната групировка „Хелс Ейнджълс“.

Очаква се да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, а властите предприемат действия за конфискуване на активи на стойност 48,6 млн. евро.

По данни на полицията се претърсват повече от 100 имота, а 71 души са обект на разследване.

Какво разследват властите

Операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари и предполагаема престъпна организация. Сред разследваните са лица, за които се смята, че са отговорни за дейността на мрежата в Германия и други европейски държави, както и високопоставени членове на „Хелс Ейнджълс“.

Те са заподозрени в престъпления, сред които участие в престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари.

Разследването обхваща още предполагаеми нарушения, свързани с оръжия, причиняване на телесни повреди и укриване на данъци.

Обиски в Германия и още три държави

По-голямата част от обиските се извършват в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Шест имота се претърсват в други германски провинции, а още седем са обект на действия на полицията в Белгия, България и Нидерландия.

Мащабна полицейска операция със специални части е проведена и на адреса на влиятелен член на групировката в Дуисбург.

Операцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург със съдействието на службата за борба с финансовите престъпления на провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Разследването започнало след престрелка

Според германския вестник „Билд“ разследването продължава повече от четири години и е започнало след престрелка в Дуисбург през май 2022 г.

Тогава повече от 100 души са участвали в сблъсък между мотористи и членове на турско-ливанска фамилна група. След инцидента германските власти са започнали разследване, което впоследствие е обхванало и предполагаема мрежа за пране на пари.