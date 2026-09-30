Лозари от Свиленград на протест: Гроздето ни остава неизкупено

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Л озари от Свиленград излязоха на протест заради неизкупена реколта от грозде. Производителите твърдят, че няма достатъчно интерес от страна на търговците, а част от продукцията остава необрана.

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Демонстрацията започна в 10:00 ч. Протестиращите настояват за спешни мерки от страна на държавата и искат оставката на министъра на земеделието.

„Продукцията за тази година стои при масивите. Няма никакъв интерес нито от страна на държавата, нито от търговците. Годината беше благоприятна и гроздето ни е много хубаво. Но няма изкупуване, а държавата не се намесва. Не мисля, че цената ни е висока, но вносът от Румъния е страшно голям“, каза организаторът на протеста Живко Желев пред NOVA.

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Той настоява временно да бъдат увеличени митата за внос на грозде.

По думите на друг лозар миналата година продукцията се е продавала за около 1,60 лв. за килограм, докато тази година той не успява да реализира гроздето си дори за 50 евроцента.

„80% от продукцията ни стои неизкупена“, заяви той.

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Производителите настояват институциите да предприемат мерки за реализацията на тазгодишната реколта. Според тях липсата на изкупуване поставя под риск бъдещето на стопанствата им.

Протестиращите заявиха, че ако държавата не се намеси, ще се откажат от българското производство и ще търсят работа в чужбина.