Свят

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Вашингтон и Техеран обсъждат чрез посредници възможно прекратяване на конфликта, но остават сериозни разминавания за условията

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 07:45
"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на САЩ са разговаряли с посредници за прекратяване на войната с Иран и изрази увереност, че конфликтът ще приключи „много скоро“.

„Ще спечелим. Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. По думите му цените на горивата „ще се сринат“, след като САЩ спечелят войната.

В същото време американската и иранската страна продължават отделни разговори чрез посредници в опит да бъде намерен дипломатически изход от конфликта. Според Reuters преговорите са насочени към актуализирана версия на иранско предложение за седемдневно прекратяване на огъня.

  • Тръмп отрече да е предлагал отстъпки на Иран

По-рано Тръмп отхвърли информация, че е предложил на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански средства в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран.

„Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо“, написа американският президент в платформата си Truth Social.

Така Тръмп отговори на публикация на „Аксиос“, според която Вашингтон е готов да обсъди санкционни облекчения и достъп до замразени ирански средства, ако Техеран поеме конкретни ангажименти по ядрената си програма.

  • Какво предлага Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е обсъждал с катарски посредници идеи за прекратяване на войната със САЩ. По думите му предложенията ще бъдат предадени на Вашингтон, а Иран очаква окончателния отговор на американската страна чрез Доха.

Арагчи заяви още, че Техеран е информирал САЩ и международната общност за условията, при които би било възможно повторното отваряне на Ормузкия проток, без да разкрива подробности.

„Ако американците твърдят, че се стремят към споразумение или мирно решение, ние вече сме представили такова решение“, каза иранският външен министър.

Според Reuters иранското предложение включва прекратяване на военните действия, размразяване на ирански активи, облекчаване на петролните санкции и премахване на американската блокада на ирански пристанища. В замяна Техеран предлага да отвори отново Ормузкия проток и да поднови разговорите за ядрената си програма.

  • Ормузкият проток остава ключов въпрос

Стратегическият воден път е в центъра на дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта. Иран вече е поставил условия за повторното му отваряне, сред които са прекратяване на американската морска блокада и освобождаване на замразени ирански активи.

Ситуацията около протока има и сериозни последици за световните енергийни пазари. Reuters съобщи, че на 29 септември цената на петрола отново се е повишила заради опасенията за прекъсвания на доставките. Брентът достигна 106,77 долара за барел, а американският WTI - 93,94 долара.

В същото време Катар продължава да изпитва затруднения с износа на втечнен природен газ заради ограниченията по маршрута през Ормузкия проток.

  • Разговорите продължават

Въпреки публичните различия между Вашингтон и Техеран, посредниците продължават да работят за постигане на споразумение.

Американската страна настоява за отстъпки от Иран, включително по отношение на ядрената му програма. Техеран от своя страна поставя икономически и военни условия, сред които премахване на санкции, освобождаване на замразени средства и прекратяване на американската блокада.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Виктор Турмаков    
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