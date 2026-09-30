Испанският Сенат отхвърли договора за приятелство с Франция

И спанският Сенат, в който опозиционната десница има мнозинство, отхвърли ратифицирането на договор за приятелство и засилено сътрудничество с Франция. Вотът се проведе по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон в Мадрид, предаде "Франс прес".

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Общо 142 сенатори от дясната Народна партия и крайнодясната „Вокс“ гласуваха против ратификацията. В подкрепа на договора гласуваха 106 сенатори, сред които основно представители на Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес.

Гласуването в Сената се проведе едновременно с началото на тържествената вечеря, организирана от испанския крал Фелипе VI и кралица Летисия в чест на Макрон.

Спорната клауза

Договорът беше подписан в Барселона през януари 2023 г. от Еманюел Макрон и Педро Санчес. След това той беше ратифициран от долната камара на испанския парламент, както и от двете камари на френския парламент.

Испанската Народна партия обаче се противопоставя на разпоредба, според която член на правителството на едната страна трябва да бъде канен на заседание на правителството на другата най-малко веднъж на три месеца.

Именно тази клауза е сред причините за съпротивата срещу договора от страна на испанската опозиция.

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Договори за приятелство

Франция има подобни договори за приятелство и засилено сътрудничество с Германия, Италия и Полша.

Испания има сходни споразумения с Португалия и Мароко.

Договорът с Франция предвижда задълбочаване на двустранното сътрудничество и по-тясна координация между двете страни по редица въпроси.