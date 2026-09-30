Жена от Враца е задържана по Европейска заповед за арест от Испания

О кръжният съд във Враца определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо българската гражданка Д. А., която е обявена за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, съобщиха от съда.

Заповедта е издадена на 19 август тази година от Провинциалния съд в Мадрид, Испания.

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Д. А. се издирва за провеждане на наказателно преследване по подозрение за извършването на три престъпления - трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заплаха и участие в престъпна организация.

Предстои дело за предаването ѝ на Испания

Задържаната ще бъде приведена в следствения арест към затвора във Враца.

Определението на Окръжния съд във Враца може да бъде обжалвано и протестирано в законоустановения срок пред Апелативния съд в София.

Предстои в Окръжния съд във Враца да бъде образувано и насрочено дело по Европейската заповед за арест. В рамките на производството съдът ще разгледа въпроса дали Д. А. да бъде предадена на испанските власти.

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Данни за престъпността във Врачанско

Според отчета на Областната дирекция на МВР във Враца за 2025 г. жените, извършители на криминални престъпления, представляват 15,04% от общия брой установени извършители.

Общият брой на извършителите на криминални престъпления през миналата година е 1383.