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Последен срок за деклариране на пропуснати доходи и имоти в чужбина

НАП разполага с данни по международния обмен и приема декларации и корекции до 30 септември

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 септември 2026, 10:39
Последен срок за деклариране на пропуснати доходи и имоти в чужбина
Източник: НАП

Х ората, които са получили доходи от чужбина през 2025 г. или притежават имущество зад граница, но са пропуснали да го декларират в България, имат срок до 30 септември 2026 г. да подадат декларация или да поправят вече подадените данни, напомнят от Националната агенция за приходите.

Редовният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица беше 30 април 2026 г.

НАП с важно напомняне: Остават дни за корекция на данъчните декларации

До 30 септември хората, които не са подали декларация, могат да го направят, а тези, които вече са декларирали доходите и имуществото си, могат да внесат корекции, ако са попълнили нещо неправилно или са пропуснали информация.

Какво трябва да бъде декларирано

НАП напомня, че задължението се отнася за местните физически лица, които през 2025 г. са получили облагаеми доходи както от България, така и от чужбина.

В годишната декларация се посочват и притежаваните към 31 декември 2025 г. акции и дялови участия в дружества, както и недвижима собственост зад граница.

Така срокът за корекция засяга не само пропуснати доходи, но и случаи, в които човек не е посочил притежавани акции, дялове или имот в друга държава.

НАП получава информация от чужбина

Приходната агенция подчертава, че разполага с данни за доходите и недвижимото имущество на местни физически лица зад граница.

Информацията достига до НАП чрез международния обмен на данни между данъчните администрации.

Това означава, че агенцията може да получи информация от чужди данъчни администрации за доходи и недвижима собственост на български данъчни резиденти.

Платеният данък в чужбина се отчита

Ако върху дохода вече е платен данък в друга държава, това също се взема предвид.

Когато между България и съответната държава има действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, се прилага методът, предвиден в нея.

НАП уточнява, че тези методи могат да бъдат повлияни и от действието на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, която е в сила за България от 2023 г.

Когато доходът е получен от държава, с която България няма действаща спогодба, се прилага методът „обикновен данъчен кредит“.

При него доходът от чужбина се облага в България, но от дължимия данък се приспада вече платеният в другата държава данък, до размера на българския данък върху съответния доход.

НАП е публикувала и актуален списък с приложимите методи за избягване на двойното данъчно облагане при най-често срещаните доходи от чужбина.

Редактор: Маргарита Костадинова
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