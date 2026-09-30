OpenAI пуска dots: AI агенти, които "ще могат всичко"

Н ай-големият проблем на AI агентите е фактът, че те все още очакват твърде много от нас. Ние задаваме въпрос, получаваме отговор и след това трябва да решим как да постъпим. Новите Dots на OpenAI са създадени, за да променят това, като предоставят на изкуствения интелект нещо все по-ценно: отговорност.

OpenAI описва Dots като агенти, които работят непрекъснато и могат да поемат даден проект и да продължат работата по него, без да изискват от потребителя да следи всяка стъпка. Всеки Dot разполага със собствен облачен компютър и браузър, може да използва свързани инструменти и да продължи да работи дори след като потребителят затвори приложението. Основен модел е GPT-6 Astra, върху който се базира работата на Dots.

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Това прави Dots коренно различни от стандартен разговор с ChatGPT. Вместо да възлагат на изкуствения интелект изпълнението на една задача след друга, потребителите могат да поставят на даден Dot дългосрочна цел и да му позволят сам да прецени какви стъпки да предприеме. Като пример за програмисти, OpenAI посочва сценарий, при който Dot следи отзивите на клиенти, идентифицира повтарящи се заявки, работи по малки подобрения и отстраняване на грешки, тества промените и подготвя готови заявки за сливане на код за преглед. Така програмистът може да се съсредоточи върху по-мащабен проект, докато изкуственият интелект се занимава с непрекъснатия поток от по-дребни задачи.

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Концепцията надхвърля сферата на програмирането. Един Dot може да проучи дадена тема, да прегледа графика в календара, да извършва периодични проверки и впоследствие да предоставя актуална информация. Освен това той може да се свързва с над 4000 услуги като имейл и други приложения и платформи, което позволява работата му да обхваща приложения, които хората вече използват. Потребителите запазват пълен контрол и прозрачност чрез интерфейс за наблюдение в реално време, който им позволява да следят работата на своя Dot в облачен браузър или да поемат ръчно управлението, когато това е необходимо.

OpenAI също така въвежда защитни механизми около тази автономност. Работата на Dots може да бъде временно спряна, потребителите могат да задават правила, определящи кога агентът да действа самостоятелно и кога да изисква одобрение, а за извършването на чувствителни действия може да се изисква потвърждение. От OpenAI посочват, че тестовете им са включвали опити за манипулиране на Dots чрез скрити инструкции и други атаки, целящи извличането на поверителна информация.

Това не означава, че Dots трябва да функционират напълно без надзор. OpenAI изрично предупреждава, че те могат да допускат грешки, и препоръчва работата им да се преглежда, особено когато става въпрос за важни решения.

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Важен е и аспектът, свързан с поверителността. Dot може да достъпва информация от свързани приложения, като прекъсването на връзката с дадено приложение не води автоматично до изтриване на информацията, която агентът вече е получил. Нулирането на Dot изтрива проведените разговори, запазените спомени и планираните задачи. Засега OpenAI предоставя първия Dot към отговарящи на условията планове Pro и Business Premium, като в бъдеще се предвижда по-широка достъпност и възможност за добавяне на още агенти Dot.

Съществува и важен аспект, свързан с поверителността. Dots може да достъпва информация от свързани приложения, като прекъсването на връзката с дадено приложение не води автоматично до изтриване на информацията, която агентът вече е получил. Нулирането на Dot изтрива проведените разговори, запазените спомени и планираните задачи.

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Функцията първоначално се въвежда за абонатите на плановете ChatGPT Pro, Business Premium и Enterprise, като потребителите могат да дават имена на основните си Dot агенти и да ги персонализират. Освен това OpenAI загатна за предстоящата поява на Specialist Dots - агенти на ниво организация, интегрирани с ИТ хардуер и Microsoft Agent 365, които са предназначени за изпълнение на структурирани корпоративни задачи.