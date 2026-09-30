Сметната палата е проверила 896 препоръки през 2025 г.

С метната палата е разширила обема на последващите проверки за изпълнението на дадените препоръки след извършени одити. През 2025 г. са проверени 896 препоръки, което е с 324 повече спрямо предходната година, съобщиха от одитната институция.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

В резултат на проверките се отчита увеличение на отстранените пропуски при одитираните министерства, ведомства и общини. Напълно изпълнените препоръки през 2025 г. са 604, с 199 повече спрямо 2024 г., когато са били 405.

Коригирани са нарушения за 3,37 млрд. лева

По време на одитите са коригирани неправилни отчитания за 3,37 млрд. лева. Това представлява 87% от всички установени пропуски, посочват от Сметната палата.

В резултат броят на отрицателните одитни мнения е намалял с 88%, а немодифицираните, или положителните, оценки на годишните финансови отчети са се увеличили с 43%.

Най-голямо увеличение на положителните одитни мнения след извършени корекции се отчита при общините - с 54%.

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Повече актове за нарушения при обществени поръчки

През 2025 г. е нараснал и броят на съставените актове за установяване на административни нарушения по Закона за обществените поръчки.

Сметната палата е съставила 169 такива акта, при 153 през 2024 г. Това представлява увеличение от 10,5%.

„Основни критерии за избора на одитните ни задачи през годината бяха теми и области с повишен обществен интерес, индикации за проблеми с потенциално сериозно въздействие, голям размер на управлявания публичен ресурс, информация за несъответствия и сигнали от трети страни, установени нарушения при обществени поръчки, негативни практики от предишни години“, посочва председателят на Сметната палата Димитър Главчев.

„Сметната палата ще изпълнява и занапред своите отговорности активно и целенасочено, с професионализъм и почтеност, следвайки най-високите международни стандарти, за да бъде полезна на обществото и да подпомага Народното събрание с надеждна информация“, добавя той.

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360 одита през 2025 г.

Годишният отчет за дейността на Сметната палата през 2025 г. е внесен в Народното събрание в определения от закона срок - 30 септември.

Документът обобщава резултатите от 360 извършени одита. През миналата година институцията отбеляза 145 години от създаването си.

Отчетът е публикуван на интернет страницата на Сметната палата.