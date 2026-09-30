Вратар от аматьорския футбол в Англия се подготвя да стане крал в Уганда

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

На вратар от аматьорски отбор от 9-а дивизия в родината на футбола Англия може да му се наложи скоро да замени футболните ръкавици с кралска корона. Неговото име е Джордж Дезмънд Камораси - той е не просто вратар, а и капитан на любителския клуб САУ Донс (SEU Dons), състезаващ се в ниските нива на английската футболна пирамида.

Съветът на традиционното кралство Торо в Уганда е избрал именно 36-годишния вратар за следващ техен монарх. Макар че Уганда е унитарна президентска република, на територията на източноафриканската държава продължават да функционират редица традиционни кралства, които имат със статут на културни и церемониални институции.

Страната е била протекторат на Британската империя между 1894 г. и 1962 г., а през 1963 г. обявява пълна независимост. Преди пристигането на британците в края на XIX век, регионът е бил разделен на няколко монархии, една от които е Торо.

Джордж, който живее със съпругата и сина си в Лондон, е роден в Обединеното кралство, но има африкански корени и винаги се е гордял с потеклото си. През 2024 г. той бе специален гост в Уганда за тържествата по случай 62-ата годишнина от независимостта на страната. Вратарят вече е дал съгласието си да се завърне в страната на своите предци и да поеме ролята на крал.