Арнолд Шварценегер отива на съд заради тежка катастрофа с трайни последици

А рнолд Шварценегер ще застане пред съдебен заседателен състав на 12 октомври в Лос Анджелис заради тежка катастрофа от януари 2022 г., при която пострада жена. Очаква се 79-годишната екшън звезда и бивш губернатор на Калифорния да даде показания още в самото начало на процеса, пише The Post.

Според съдебните документи Шварценегер вече официално е признал, че е преминал на червен светофар със своя всъдеход (SUV) на кръстовището между Sunset Boulevard и Allenford Avenue, причинявайки сблъсъка.

Тежки травми и съдебен спор за милиони

Ищцата по делото - Черил Огустин, твърди, че вследствие на мощния удар е изпаднала в безсъзнание и е получила трайно увреждане на мозъка, както и сериозни поражения върху нервната система. В иска си тя настоява за пълно обезщетение на медицинските разходи, претърпените физически и емоционални страдания, както и за загуба на работоспособност.

Arnold Schwarzenegger heads to jury trial over LA crash that allegedly left woman with permanent brain damage https://t.co/cP3DCuIzPE pic.twitter.com/572IREVHxe — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Основната цел на предстоящия процес ще бъде да се определи точният размер на финансовото обезщетение, което Шварценегер и неговата продуцентска компания трябва да платят.

Скандал около охраната в съдебната зала

Освен самия сблъсък, предизвикателство пред процеса се оказа и извънредното искане на актьора за специални мерки за сигурност. Адвокатите на Шварценегер поискаха засилена охрана от шерифската служба и пълна забрана за снимки и видеозаписи в и около залата.

Те дори настояха разходите за допълнителната охрана да бъдат поети от ищцата, ако тя публично популяризира процеса. Защитата на пострадалата жена обаче подаде официален протест в съда, определяйки искането като противоконституционен „данък върху правосъдието“.