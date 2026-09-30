„Бяхме заедно, прегърнахме се...“: Президентът на „Спартак“ (Варна) е бил с Илиян Филипов часове преди убийството

У бийството на президента на „Ботев“ (Пловдив) и един от най-влиятелните транспортни и строителни босове у нас - Илиян Филипов, предизвика вълна от шок и скръб във футболните и бизнес средите в България.

Разтърсваща реакция след трагедията публикува президентът на „Спартак“ (Варна) Алекс Илиев. Във Facebook той разкри, че е прекарал с Филипов последните часове преди кървавото престъпление в Пловдив.

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

„Снощи бяхме заедно, гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни отново да се видим… Не мога да повярвам. Тежко съм потресен. Това е първото нещо, което разбирам рано тази сутрин, и не мога да си обясня в каква държава живеем“, написа шефът на варненския клуб.

Илиев допълва, че през последната година двамата са се сближили покрай футболните си ангажименти: „По моите наблюдения Илиян беше човек, който просто искаше да помага на толкова много фронтове. Даваше толкова много от себе си, това на кого пречеше???? Днес се събуждам и разбирам часове по-късно, че животът му е отнет. Бог да те прости, Илияне!“.

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Разстрел в нощта и блокиран Пловдив

Трагичният инцидент се случи около 01:00 часа през нощта в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до Пещерско шосе. По първоначална информация Филипов е прострелян смъртоносно с огнестрелно оръжие в собствен имот.

МВР и прокуратурата започнаха мащабна операция - входно-изходните артерии на Пловдив бяха блокирани от полицейски патрули, а районът около местопрестъплението беше изцяло отцепен. Окръжният прокурор Ваня Христева потвърди, че се работи активно по всички възможни версии за умишленото убийство. Проверява се и близкият горист масив, където се предполага, че извършителят е чакал в засада.

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Скръб в „Ботев“ (Пловдив)

От ръководството на ПФК „Ботев“ (Пловдив) излязоха с официално съобщение на сайта си, изразявайки дълбоката си болка от загубата на своя президент:

„Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички. Името му ще остане със златни букви за поколенията и с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“. Поклон пред паметта му!“

Филипов бе основател на корабната и транспортна компания ПИМК - един от най-големите превозвачи в региона с хиляди служители и развиващ се бизнес в сферата на строителството и железопътните превози.