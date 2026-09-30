Откриха нов вид пингвин за първи път от над 100 години насам

М еждународен екип от биолози, воден от учени от Чили и Калифорнийския университет в Бъркли, направи революционно откритие в зоологията. Проучване, публикувано в научното списание Communications Biology, разкрива съществуването на нов вид пингвин - събитие, което не се бе случвало от 1921 г. насам, когато за последно бе описан северният скален пингвин, пише People.
Новият вид е наречен Pygoscelis kerguelensis (югоизточен пингвин Дженту) и обитава изолационния архипелаг Кергелен в Индийския океан, на около 2000 километра северно от Антарктида.
Генетичната тайна на пингвините Дженту
Scientists have identified a new species of penguin for the first time in more than 100 years.— The Washington Post (@washingtonpost) September 29, 2026
The gentoo penguin found in the Antarctic and on remote islands in the Indian Ocean had historically been treated as a single species. https://t.co/JkWo2uvVSC
На външен вид новата птица е практически идентична с познатите пингвини Дженту, но генетичният анализ разкрива сериозни различия. Учените доказват, че популярният вид всъщност се разделя на четири самостоятелни еволюционни линии:
- Северен пингвин Дженту (Pygoscelis papua): Обитава Фолклендските острови.
- Източен пингвин Дженту (Pygoscelis taeniata): Обитава островите Крозе, Марион и Маккуори. Притежава уникални гени за по-дълбоко гмуркане и по-ефективна обмяна на въглехидрати.
- Южен пингвин Дженту: Единственият вид, който живее в самия леден континент Антарктида. Има гени, пригодени за натрупване на мазнини и възприемане на светлина в суровия студ.
- Югоизточен пингвин Дженту (Pygoscelis kerguelensis): Новооткритият вид от островите Кергелен.
Заплаха от изчезване заради климатичните промени
Въпреки радостта от научния пробив, авторите на изследването алармират за сериозна опасност. Докато южният вид в Антарктида разширява ареала си, субантарктическите видове (включително новооткритият) са изправени пред драматична загуба на местообитания заради затоплянето на океаните.
„Изключително важно е природозащитните организации по света да предприемат незабавни мерки, за да спасят тези три застрашени вида“, заявява проф. Хулиана Виана от университета „Андрес Бело“ в Сантяго.