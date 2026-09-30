Откриха нов вид пингвин за първи път от над 100 години насам

М еждународен екип от биолози, воден от учени от Чили и Калифорнийския университет в Бъркли, направи революционно откритие в зоологията. Проучване, публикувано в научното списание Communications Biology, разкрива съществуването на нов вид пингвин - събитие, което не се бе случвало от 1921 г. насам, когато за последно бе описан северният скален пингвин, пише People.

Новият вид е наречен Pygoscelis kerguelensis (югоизточен пингвин Дженту) и обитава изолационния архипелаг Кергелен в Индийския океан, на около 2000 километра северно от Антарктида.

Генетичната тайна на пингвините Дженту

Scientists have identified a new species of penguin for the first time in more than 100 years.



The gentoo penguin found in the Antarctic and on remote islands in the Indian Ocean had historically been treated as a single species. https://t.co/JkWo2uvVSC — The Washington Post (@washingtonpost) September 29, 2026

На външен вид новата птица е практически идентична с познатите пингвини Дженту, но генетичният анализ разкрива сериозни различия. Учените доказват, че популярният вид всъщност се разделя на четири самостоятелни еволюционни линии:

Северен пингвин Дженту (Pygoscelis papua): Обитава Фолклендските острови.

Източен пингвин Дженту (Pygoscelis taeniata): Обитава островите Крозе, Марион и Маккуори. Притежава уникални гени за по-дълбоко гмуркане и по-ефективна обмяна на въглехидрати.

Южен пингвин Дженту: Единственият вид, който живее в самия леден континент Антарктида. Има гени, пригодени за натрупване на мазнини и възприемане на светлина в суровия студ.

Югоизточен пингвин Дженту (Pygoscelis kerguelensis): Новооткритият вид от островите Кергелен.

Заплаха от изчезване заради климатичните промени

Въпреки радостта от научния пробив, авторите на изследването алармират за сериозна опасност. Докато южният вид в Антарктида разширява ареала си, субантарктическите видове (включително новооткритият) са изправени пред драматична загуба на местообитания заради затоплянето на океаните.

„Изключително важно е природозащитните организации по света да предприемат незабавни мерки, за да спасят тези три застрашени вида“, заявява проф. Хулиана Виана от университета „Андрес Бело“ в Сантяго.