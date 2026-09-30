Ще се върне ли Великобритания в ЕС? Възможността е на масата

М инистър-председателят на Великобритания Анди Бърнам заяви, че връщането на Обединеното кралство в Европейския съюз отново е реален вариант.

Премиерът посочи, че би могъл да стигне „докрай“ и да отмени Брекзит, след като използва речта си на конференцията на Лейбъристката партия, за да обещае представянето на редица възможности за бъдещето на връзките между Лондон и Брюксел, пише The Telegraph.

В интервю за предаването Today по BBC Бърнам каза: „Можем да останем в настоящата си позиция. Това със сигурност е вариант, ако хората смятат, че това е правилното място за нас. Бихме могли да разгледаме предложенията на Джордж Озбърн за митнически съюз, да вземем предвид казаното от Либералните демократи на тяхната конференция за единния пазар, или пък да стигнем докрай“.

По-рано Бърнам бе заявявал, че би искал да види Великобритания отново в ЕС в рамките на своя живот.

Въпреки това той се ангажира да спазва „червените линии“, заложени в предизборния манифест на Лейбъристите на последните парламентарни избори, които изключват връщане в ЕС, повторно присъединяване към единния пазар или изграждане на нов митнически съюз с Европа по време на настоящия мандат на парламента.

В речта си пред партийната конференция във вторник Бърнам съобщи, че ще използва предстоящата среща на върха между Обединеното кралство и ЕС преди края на годината, за да очертае спектъра от възможности за бъдещите отношения на Лондон с Брюксел.