Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа

В одещият банков надзорник на ЕС заяви, че е "разочарован" от националното мислене, което пречи на трансграничните банкови сливания и подкопава мечтата за обединен европейски финансов сектор.

* Видеото е архивно!

Жозе Мануел Кампа, председател на Европейския банков орган със седалище в Париж, каза, че "би искал да вижда повече сделки, които да имат трансгранична икономическа логика", но "в момента не се виждат достатъчно такива".

"Чувствам се разочарован, защото продължавам да виждам вътрешни сливания, основани на национална логика, а не сливания в рамките на единния пазар", заяви Кампа в интервю за Politico .

Създаването на големи паневропейски банки се разглежда като ключов елемент за изграждането на обединена финансова система на ЕС, достатъчно отворена и дълбока, за да се конкурира със Съединените щати. Но националните правителства многократно са осуетявали този процес.

През последните месеци институциите на ЕС влязоха в открит сблъсък с правителствата заради политически мотивирани действия за блокиране на банкови обединения.

Европейската комисия разследва намесата на Испания и Италия в големи вътрешни банкови сливания, тъй като нараства нетърпението ѝ към това, което смята за неоправдани опити да се блокират сделки, вече одобрени от антимонополните органи.

В същото време Германия се опитва да блокира опита на италиански кредитор да придобие германската Commerzbank. Това е ход, който отиващият си комисар по конкуренцията определи като "труден за приемане".

Правителствата могат да възпрепятстват банкови обединения, когато ги възприемат като заплаха за националните интереси или като начин да се предотврати влиянието на друга държава върху водеща банка.

Но изпълнителният орган на ЕС и Кампа настояват за по-големи и по-ефективни банки, които да помогнат за възстановяване на конкурентоспособността на Европа и за изграждане на истински единен банков пазар в рамките на блока.

"Ключовият въпрос е единният пазар - наличието на развит единен пазар в ЕС", каза Кампа. "Да бъдем по-добри означава да се възползваме от единния пазар."

По-прости правила

През последните месеци банковата индустрия в ЕС настоява за по-опростени правила и по-леки капиталови изисквания, особено след като САЩ и Обединеното кралство замразиха или облекчиха своите стандарти за сектора.

Кампа заяви, че Европейският банков орган "не е в полза на дерегулация", тъй като "действащите правила ни служат добре", като банковата индустрия е устойчива, печеливша и отчита висока възвръщаемост на собствения капитал.

В същото време ЕС "може да изгради по-добри правила в логиката на единния пазар", включително чрез завършване на банковия съюз на блока, подчерта той.

Една от причините за усложненията, които забавят напредъка към единен банков пазар, е продължаващото съществуване на така наречените "въпроси на страната домакин и страната на произход", тоест дали банките трябва да бъдат надзиравани или да държат капиталови резерви на нивото на централата на групата или във всяко от своите дъщерни дружества.

С 21 държави в рамките на банковия съюз на ЕС това е изключително деликатен въпрос. Страни с големи вътрешни банки предпочитат по-лек подход, докато по-малките държави, които приютяват клонове на големи чуждестранни банки, настояват кредиторите да държат повече капитал на тяхна територия.

Създаването на по-ефективен единен банков пазар би наложило премахването на тези бариери, каза Кампа. "Има неща, които можем да направим, но това изисква значителен политически консенсус, защото тези правила съществуват поради причина; въпросите на страната домакин и страната на произход са там поради причина."

Последната актуализация на капиталовите правила на ЕС, известна като "Базел 3", прилага изисквания както на нивото на отделните дружества, така и на консолидираната група, тъй като политически е било невъзможно да се намери по-опростен начин за въвеждане на реформите: решение, което според Кампа "води до прекомерни изисквания".

Най-новият пакет банково законодателство, договорен в Брюксел, общ план за управление на кризи в средни по размер банки, се оказа "упражнение в усложняване", а не "упражнение в опростяване", тъй като политическите преговори доведоха до изключително сложен текст, каза Кампа.

При тези преговори страните се противопоставиха на предложението за улесняване на достъпа до кризисните фондове на ЕС за закъсали средни банки, в резултат на което политическото споразумение наложи множество условия, за да могат кредиторите да се възползват от средствата при криза.

Що се отнася до капиталовите буфери на банките - средствата, които са задължени да държат като защита срещу рискове и за да се избегнат бъдещи държавни спасявания при фалит - Кампа заяви, че те са "сложни в Европа, защото много органи вземат решения" и че би било "добре да се опита да се изясни" как се определят тези буфери.

"Системата на ЕС е много сложна. Въпросът не е дали нивото на изискванията е високо или ниско. Просто има твърде много различни буфери, а те се определят от различни институции. Това води до усложнения и до липса на яснота", каза Кампа.