Свят

Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа

Целта на ЕС за изграждане на единна финансова система зависи от появата на по-големи паневропейски банки, но държавите членки възпрепятстват сливанията

25 август 2025, 10:32
Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта
Германският вицеканцлер на посещение в Киев

Германският вицеканцлер на посещение в Киев
Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери
Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна

Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна "Каджики"
Древният убиец, който не може да бъде победен

Древният убиец, който не може да бъде победен
The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна
Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ

Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ
Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

В одещият банков надзорник на ЕС заяви, че е "разочарован" от националното мислене, което пречи на трансграничните банкови сливания и подкопава мечтата за обединен европейски финансов сектор.

* Видеото е архивно!

Жозе Мануел Кампа, председател на Европейския банков орган със седалище в Париж, каза, че "би искал да вижда повече сделки, които да имат трансгранична икономическа логика", но "в момента не се виждат достатъчно такива".

"Чувствам се разочарован, защото продължавам да виждам вътрешни сливания, основани на национална логика, а не сливания в рамките на единния пазар", заяви Кампа в интервю за Politico.

Създаването на големи паневропейски банки се разглежда като ключов елемент за изграждането на обединена финансова система на ЕС, достатъчно отворена и дълбока, за да се конкурира със Съединените щати. Но националните правителства многократно са осуетявали този процес.

През последните месеци институциите на ЕС влязоха в открит сблъсък с правителствата заради политически мотивирани действия за блокиране на банкови обединения.

Банките в Източна Европа застрашени

Европейската комисия разследва намесата на Испания и Италия в големи вътрешни банкови сливания, тъй като нараства нетърпението ѝ към това, което смята за неоправдани опити да се блокират сделки, вече одобрени от антимонополните органи.

В същото време Германия се опитва да блокира опита на италиански кредитор да придобие германската Commerzbank. Това е ход, който отиващият си комисар по конкуренцията определи като "труден за приемане".

Правителствата могат да възпрепятстват банкови обединения, когато ги възприемат като заплаха за националните интереси или като начин да се предотврати влиянието на друга държава върху водеща банка.

Но изпълнителният орган на ЕС и Кампа настояват за по-големи и по-ефективни банки, които да помогнат за възстановяване на конкурентоспособността на Европа и за изграждане на истински единен банков пазар в рамките на блока.

"Ключовият въпрос е единният пазар - наличието на развит единен пазар в ЕС", каза Кампа. "Да бъдем по-добри означава да се възползваме от единния пазар."

  • По-прости правила

През последните месеци банковата индустрия в ЕС настоява за по-опростени правила и по-леки капиталови изисквания, особено след като САЩ и Обединеното кралство замразиха или облекчиха своите стандарти за сектора.

Кампа заяви, че Европейският банков орган "не е в полза на дерегулация", тъй като "действащите правила ни служат добре", като банковата индустрия е устойчива, печеливша и отчита висока възвръщаемост на собствения капитал.

В същото време ЕС "може да изгради по-добри правила в логиката на единния пазар", включително чрез завършване на банковия съюз на блока, подчерта той.

Една от причините за усложненията, които забавят напредъка към единен банков пазар, е продължаващото съществуване на така наречените "въпроси на страната домакин и страната на произход", тоест дали банките трябва да бъдат надзиравани или да държат капиталови резерви на нивото на централата на групата или във всяко от своите дъщерни дружества.

С 21 държави в рамките на банковия съюз на ЕС това е изключително деликатен въпрос. Страни с големи вътрешни банки предпочитат по-лек подход, докато по-малките държави, които приютяват клонове на големи чуждестранни банки, настояват кредиторите да държат повече капитал на тяхна територия.

Създаването на по-ефективен единен банков пазар би наложило премахването на тези бариери, каза Кампа. "Има неща, които можем да направим, но това изисква значителен политически консенсус, защото тези правила съществуват поради причина; въпросите на страната домакин и страната на произход са там поради причина."

Европа е на прага на банкова криза

Последната актуализация на капиталовите правила на ЕС, известна като "Базел 3", прилага изисквания както на нивото на отделните дружества, така и на консолидираната група, тъй като политически е било невъзможно да се намери по-опростен начин за въвеждане на реформите: решение, което според Кампа "води до прекомерни изисквания".

Най-новият пакет банково законодателство, договорен в Брюксел, общ план за управление на кризи в средни по размер банки, се оказа "упражнение в усложняване", а не "упражнение в опростяване", тъй като политическите преговори доведоха до изключително сложен текст, каза Кампа.

При тези преговори страните се противопоставиха на предложението за улесняване на достъпа до кризисните фондове на ЕС за закъсали средни банки, в резултат на което политическото споразумение наложи множество условия, за да могат кредиторите да се възползват от средствата при криза.

Що се отнася до капиталовите буфери на банките - средствата, които са задължени да държат като защита срещу рискове и за да се избегнат бъдещи държавни спасявания при фалит - Кампа заяви, че те са "сложни в Европа, защото много органи вземат решения" и че би било "добре да се опита да се изясни" как се определят тези буфери.

"Системата на ЕС е много сложна. Въпросът не е дали нивото на изискванията е високо или ниско. Просто има твърде много различни буфери, а те се определят от различни институции. Това води до усложнения и до липса на яснота", каза Кампа.

Източник: Politico     
Банкови сливания Европейски банков орган Паневропейски банки Единен европейски пазар Национално мислене Банков съюз Капиталови правила Жозе Мануел Кампа Трансгранични сливания Европейска комисия
Последвайте ни

По темата

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китайските компании бързо намериха вратичка за EV митата на ЕС

Китайските компании бързо намериха вратичка за EV митата на ЕС

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 58 минути
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 4 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 час
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 4 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Любопитно Преди 10 минути

Помислете за Дивия запад и вероятно веднага си представяте каубои, шерифи и престъпници

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

България Преди 19 минути

Ударили са се три автомобила

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Любопитно Преди 1 час

Мартин Владимиров от Happy стана първият българин, удостоен с отличие Куроoби (KUROOBI) Дан по суши - признание, сравнимо с черните колани в бойните изкуства и символ на най-високото майсторство

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют

<p>Кой заема работните местата на младите българи?</p>

Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?

България Преди 1 час

Необразованите и нискоквалифицираните губят позиции на пазара

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

Технологии Преди 1 час

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата

<p>Румен Радев заминава на посещение във Германия</p>

Държавният глава Румен Радев заминава на посещение във Германия

България Преди 1 час

Българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп заплаши да прати Националната гвардия и в Балтимор

Свят Преди 1 час

Това е поредната гореща точка в усилията на президента да разположи войски на Националната гвардия в градове, ръководени от демократите

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

България Преди 2 часа

Вижте каква ще е тя:

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Свят Преди 2 часа

Той бил роден в езическо семейство в Антиохия

Дим над Сана след израелските въздушни удари в неделя

Жертви и ранени при израелски удари срещу Йемен

Свят Преди 3 часа

Атаката е била в отговор на ракети, изстреляни срещу Израел

След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

България Преди 3 часа

Зелената система на града е морално остаряла, заяви зам.-кметът по екология на район "Северен" Цветомир Цветков

Търсят нови места за сондажи за вода в Плевен

Търсят нови места за сондажи за вода в Плевен

България Преди 3 часа

Ще се търсят средства, за да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината

<p>Украйна съобщи за нова&nbsp;победа в&nbsp;Донецка област</p>

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Свят Преди 4 часа

Украинските сили са отвоювали и селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Любопитно Преди 4 часа

Какво трябва да попитате мъж на първа среща и защо е важно четете в следващите редове

Започва поетапно изплащане на помощите за щетите по земеделските култури

Започва поетапно изплащане на помощите за щетите по земеделските култури

България Преди 4 часа

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 година за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване или слана

Всичко от днес

От мрежата

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Новата прическа на Кейт Мидълтън породи коментари

Edna.bg

Тризначките от „Биг Брадър“: Какво се случва с тях днес?

Edna.bg

Аморим: Най-важното е, че създаваме положения

Gong.bg

ЦСКА обяви раздяла с още един футболист

Gong.bg

Катастрофа с една жертва и петима ранени край Севлиево

Nova.bg

Как да научим децата да използват правилно изкуствения интелект за учебни цели

Nova.bg