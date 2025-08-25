Германският вицеканцлер на посещение в Киев

Г ерманският вицеканцлер и финансов министър Ларс Клингбайл пристигна на необявено посещение в Киев за преговори с украинското правителство, предадоха ДПА и Ройтерс.
(Във видеото: Зеленски в Германия: Благодаря на Берлин за помощта)
Руският президент Владимир "Путин не трябва да си прави илюзии, че германската подкрепа за Украйна може да се срине", подчерта Клингбайл, който е и лидер на ГСДП.
Vizekanzler Lars Klingbeil ist in die Ukraine gereist, um weitere Hilfen zuzusichern. Deutschlands Beitrag hat die Grenze von 50 Milliarden überschritten. Es liege allein an Putin, diesen Krieg zu beenden. Aus Kiew berichtet @georg_ismar #SZPlus https://t.co/HDvGZTqu9X— Süddeutsche Zeitung (@SZ) August 25, 2025
"Точно обратното: ние оставаме вторият по големина поддръжник на Украйна в световен план и най-големият в Европа", добави той. "Украйна може да продължи да разчита на Германия".
"Става въпрос както за украинската, така и за европейската сигурност", подчерта вицеканцлерът, като отбеляза, че координира с канцлера Фридрих Мерц действията си по подкрепа на Украйна в един потенциален мирен процес.
Клингбайл подчерта необходимостта от "надеждни гаранции за сигурност, които да гарантират траен мир в Украйна".
„Niemand sehnt sich mehr nach Frieden als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Auf diesem Weg unterstützt die Bundesregierung die Ukraine. Auch deshalb bin ich heute in Kyjiw. Putin muss seinen brutalen Angriffskrieg endlich beenden.— Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) August 25, 2025
Russland sollte sich keinerlei Illusionen machen,… pic.twitter.com/cIwDDOohX9
Очаква се по време на посещението си вицеканцлерът да се срещне с представители на украинското правителство, парламента и гражданското общество.
След срещата на върха в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери миналата седмица, европейските съюзници на Киев работят по гаранции за сигурността на Украйна след края на войната с Русия. Те се считат за ключови за Украйна, която се защитава от три години и половина, отбелязва ДПА.
🇺🇦🇩🇪 German Finance Minister Lars Klingbeil has arrived in Kyiv— Lord Bebo (@MyLordBebo) August 25, 2025
He stopped by a big government ATM and brought a large black bag for Zelensky. pic.twitter.com/YPbmdWDaNB