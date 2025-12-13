Почина актьорът Питър Грийн, изиграл злодеят в „Маската“ и „Криминале“

Н а 60-годишна възраст почина Питър Грийн, актьорът, станал известен с ролите си на злодеи във филми като „Криминале“ и „Маската“.

Той е бил открит мъртъв в петък, 12 декември, в апартамента си в Манхатън, потвърди за Deadline неговият мениджър Грег Едуардс.

Причината за смъртта към този момент не е известна.

‘Pulp Fiction,’ ‘The Mask’ actor Peter Greene found dead at 60 inside his NYC apartment https://t.co/WJtjWvwMml pic.twitter.com/2BepcUDV3N — New York Post (@nypost) December 13, 2025

Питър Грийн е роден на 8 октомври 1965 г. в Монтклеър, щата Ню Джърси.

Грийн прави своя екранен дебют с участие в епизод от кратко излъчвания през 1990 г. криминален сериал на NBC Hardball. Първата му роля в пълнометражен филм е през 1992 г. в „Laws of Gravity“, където си партнира с Иди Фалко.

Оттам нататък кариерата му се развива бързо. През 1993 г. Грийн е в главната роля във филма „Clean, Shaven“, който е прожектиран на Филмовия фестивал в Кан през 1994 г. През 1994 г. актьорът участва в два големи филма – играе злодея Зед в „Криминале“ на Куентин Тарантино, който печели „Златна палма“ на фестивала в Кан същата година, както и главния антагонист Дориан Тайрел във филма „Маската“, в който си партнира с Джим Кери.

Грийн продължава да работи активно и през следващите години. Той участва във филми като „Kiss & Tell“, „Blue Streak“, „End Game“ и „The Bounty Hunter“, както и с запомнящи се роли в „Обичайните заподозрени“ и „Тренировъчен ден“. В телевизията е постоянен член на актьорския състав на драматичния сериал на NBC The Black Donnellys, а също така има повтарящи се роли в Life on Mars по ABC и Chicago P.D. по NBC. Последната му екранна поява е в епизод от предисторията на „Джон Уик“ – сериала The Continental.

„Той беше един от най-добрите характерни актьори на планетата“, каза Едуардс и разкри, че Грийн е имал два предстоящи проекта – филма Mascots с Мики Рурк и документален филм, който е озвучавал, озаглавен From the American People: The Withdrawal of USAID, с участието на Джейсън Александър и Катлийн Търнър.

„Той беше силно ангажиран с това да хвърли светлина върху всички смъртни случаи по света, настъпили в резултат на демонтирането на USAID от страна на Америка“, каза още Едуардс. „Той беше добър приятел, човек, който би ти дал ризата от гърба си. Той беше обичан и ще липсва.“

Грийн оставя след себе си брат и сестра, която е била уведомена за смъртта му, съобщи Едуардс.