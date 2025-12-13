Свят

Почина актьорът Питър Грийн, изиграл злодеят в „Маската“ и „Криминале“

13 декември 2025, 12:26
Почина актьорът Питър Грийн, изиграл злодеят в „Маската“ и „Криминале“
Източник: Getty images

Н а 60-годишна възраст почина Питър Грийн, актьорът, станал известен с ролите си на злодеи във филми като „Криминале“ и „Маската“. 

Той е бил открит мъртъв в петък, 12 декември, в апартамента си в Манхатън, потвърди за Deadline неговият мениджър Грег Едуардс.

Причината за смъртта към този момент не е известна.

Питър Грийн е роден на 8 октомври 1965 г. в Монтклеър, щата Ню Джърси.

Грийн прави своя екранен дебют с участие в епизод от кратко излъчвания през 1990 г. криминален сериал на NBC Hardball. Първата му роля в пълнометражен филм е през 1992 г. в „Laws of Gravity“, където си партнира с Иди Фалко.

Оттам нататък кариерата му се развива бързо. През 1993 г. Грийн е в главната роля във филма „Clean, Shaven“, който е прожектиран на Филмовия фестивал в Кан през 1994 г. През 1994 г. актьорът участва в два големи филма – играе злодея Зед в „Криминале“ на Куентин Тарантино, който печели „Златна палма“ на фестивала в Кан същата година, както и главния антагонист Дориан Тайрел във филма „Маската“, в който си партнира с Джим Кери.

Грийн продължава да работи активно и през следващите години. Той участва във филми като „Kiss & Tell“, „Blue Streak“, „End Game“ и „The Bounty Hunter“, както и с запомнящи се роли в „Обичайните заподозрени“ и „Тренировъчен ден“. В телевизията е постоянен член на актьорския състав на драматичния сериал на NBC The Black Donnellys, а също така има повтарящи се роли в Life on Mars по ABC и Chicago P.D. по NBC. Последната му екранна поява е в епизод от предисторията на „Джон Уик“ – сериала The Continental.

„Той беше един от най-добрите характерни актьори на планетата“, каза Едуардс и разкри, че Грийн е имал два предстоящи проекта – филма Mascots с Мики Рурк и документален филм, който е озвучавал, озаглавен From the American People: The Withdrawal of USAID, с участието на Джейсън Александър и Катлийн Търнър.

„Той беше силно ангажиран с това да хвърли светлина върху всички смъртни случаи по света, настъпили в резултат на демонтирането на USAID от страна на Америка“, каза още Едуардс. „Той беше добър приятел, човек, който би ти дал ризата от гърба си. Той беше обичан и ще липсва.“

Грийн оставя след себе си брат и сестра, която е била уведомена за смъртта му, съобщи Едуардс.

Източник: Deadline    
Последвайте ни
Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Почина актьорът Питър Грийн, изиграл злодеят в „Маската“ и „Криминале“

Почина актьорът Питър Грийн, изиграл злодеят в „Маската“ и „Криминале“

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

pariteni.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 19 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 28 минути

Предстои три влекача да опитат да изтеглят кораба

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Свят Преди 57 минути

Трудно е да се намери и една лоша дума, казана от американския президент Доналд Тръмп за „силните мъже”

Иран вдигна цените на бензина за първи път от 2019 г.

Иран вдигна цените на бензина за първи път от 2019 г.

Свят Преди 2 часа

Евтиният бензин в страната от поколения се възприема подобно на рождено право

БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

България Преди 3 часа

Политическите боричкания, подадената оставка от страна на правителството и оттам липсата на бюджет ще се отразят на всеки един български гражданин

Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

България Преди 3 часа

Вижте каква е ситуацията по граничните пунктове в страната:

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Технологии Преди 3 часа

И няма изгледи да се сдобрят

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Любопитно Преди 5 часа

Те пострадали за вярата в Христос по време на жестоките гонения на християните, заповядани от император Диоклетиан

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

България Преди 5 часа

При забавени доставки неустойките се поемат в зависимост от конкретния договор

<p>Разкриха скривалище със стотици откраднати документи за самоличност</p>

Скривалище със стотици откраднати документи за самоличност бе разкрито в Гърция

Свят Преди 6 часа

Арестуван е 45-годишен мъж от Пакистан

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Свят Преди 6 часа

Нападението е смесено - с дронове и ракети

Как сперма с ракова мутация се разпространи в цяла Европа

Как сперма с ракова мутация се разпространи в цяла Европа

Свят Преди 6 часа

В продължение на 15 години мъж с рядка генетична мутация, причиняваща рак в детска възраст, е предоставял спермата си на банка за сперма

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Свят Преди 6 часа

В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър

<p>Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев и грабна световната титла (ВИДЕО/СНИМКИ)</p>

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Любопитно Преди 6 часа

Срещата в Дубай приключи в шестия рунд

<p>Старт на ски сезона в Банско</p>

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Любопитно Преди 6 часа

Гостите на града ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма

Музей, посветен на клането в Нанкин

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

България Преди 7 часа

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Елхата на 2025 – стил, елегантност и минимализъм (СНИМКИ)

Edna.bg

"Най-любимият ми малък човек": Мика Стоичкова сподели трогателен кадър

Edna.bg

Феновете решават! Кой е WINBET Гол на кръга?

Gong.bg

Отбор от efbet Лига получи трета санкция от ФИФА

Gong.bg

Парите за здраве: Какви са притесненията на сектора

Nova.bg

Бюджет 2026 след оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Nova.bg