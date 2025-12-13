Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33

С итуацията с боклука е поредната криза, с която ще се справим. Това каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, който се включи в доброволческа акция за почистване на отпадъците в ж.к. "Люлин" заедно със заместник-кмета по екология Надежда Бобчева.

"Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33", заяви Терзиев. По думите му става въпрос за избор дали искаш да си жертва и да се оплакваш колко са тежки обстоятелствата или просто "запретваш ръкави" и показваш, че със съвместни усилия проблемите могат да бъдат решени.

"Реагирах малко емоционално на базата на това, което се случва в "Люлин" и нежеланието на местния кмет да влезе в роля и да поеме поне малко отговорност за разчистването на квартала", каза Терзиев, имайки предвид районния кмет Георги Тодоров, който по-рано през седмицата каза, че "Люлин" бедства и е изправен пред катастрофа.

"Тодоров по принцип отсъства, когато има нещо за вършене", коментира Терзиев.

Кметът съобщи, че е организирал доброволци и техника, за да покаже, че с не толкова много усилия, при добро желание, стегната работа и добра организация, може да има огромен напредък в почистването на отпадъците в "Люлин".

"Шест-седем от микрорайоните вече са разчистени, днес работата ще бъде довършена и в останалите части на квартала", увери столичният кмет.

През седмицата в "Люлин" на терен отпадъците са извозвали 10-11 камиона, днес са 7-8 камиона, информира Васил Терзиев. По думите му обаче това не е достатъчно и в началото на януари се очаква цялата необходима техника, а екипите да се окомплектоват. Дотогава с общи усилия ще поддържаме нещата добре, каза още кметът Терзиев.

По думите му колкото пъти се наложи ще идва в "Люлин", защото трябва да се дава личен пример. "Най-лесно е да седя на дивана и да се вайкам колко е тежък животът, както правят някои хора", коментира Васил Терзиев. Когато действаме като общество, когато има солидарност, точно в проблемите се вижда какво общество сме и дали искаме да сме "пасивни мрънкачи", посочи кметът.

Надежда Бобчева каза пред медиите, че Общинското дружество "Софекострой" е получило допълнителна техника, която от тази седмица е вече на терен. Работи се съвместно с тях да бъдат оборудвани всички екипи, които са нужни за почистването на толкова голям район като "Люлин", посочи зам-кметът. Тя подчерта, че проблемът със зимното почистване е решен в районите "Люлин" и "Красно село". По време на празниците всичко ще бъде нормално, увери Бобчева.

Тя призова гражданите да изхвърлят отпадъците си разделно, защото това е ресурс, който се използва. През последните месеци се наблюдава изключително рязък скок в разделното събиране, особено в районите с кризисна организация на сметосъбирането, допълни ресорният зам.-кмет.

По отношение на деветте района, чиито договори предстои да изтекат в следващите седмици, Бобчева информира, че другата седмица ще обявят тяхното решение. "Подозирам, че ще ви изненадаме", коментира тя.