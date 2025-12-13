България

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

При забавени доставки неустойките се поемат в зависимост от конкретния договор

13 декември 2025, 08:26
Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините
Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026
Задържаха началника на столичното Пето РУ

Задържаха началника на столичното Пето РУ
Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор
Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“
Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора
Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести

Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести

Б локадата на българо-гръцката граница, която продължава вече десети ден заради протестите на гръцките фермери, нанася сериозни финансови щети на българския транспортен бранш. Стотици камиони са принудени да чакат с часове на граничните пунктове, а загубите за превозвачите нарастват с всеки изминал ден.

Всеки един превозвач губи над 100 евро дневно заради блокадите, заяви изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. По думите му това неминуемо ще се отрази на финансовото състояние на транспортните компании у нас.

„Отново сме в ситуация, в която българският транспортен бизнес трябва да понася загуби. За втори път сезирахме главния прокурор на Гърция за действията на гръцките фермери и за блокадите на граничните пунктове. Настояваме да бъдат идентифицирани виновните лица, както и полицейските служители, които не си вършат работата“, посочи Арабаджиев пред NOVA.

По думите му голяма част от българските транспортни фирми използват гръцките транспортни коридори. Гърция е основна дестинация за двустранни превози, а превозвачите, които разчитат на фериботни връзки към Италия, Франция и Испания, също преминават през страната. Заради блокадата те са принудени да използват алтернативни маршрути, което увеличава разходите и времето за доставка.

При забавени доставки неустойките се поемат в зависимост от конкретния договор, обясни Арабаджиев. В някои случаи загубите може да бъдат покрити от застраховател заради форсмажорни обстоятелства, но при фиксирани срокове за доставка превозвачите също могат да понесат финансови санкции.

От Съюза на международните превозвачи настояват Министерството на външните работи и Министерството на транспорта да заемат по-ясна позиция и да изискат свободно преминаване на хора и товари, какъвто е принципът в Европейския съюз.

Освен блокадите, транспортният бранш е изправен и пред остър недостиг на кадри. По думите на Арабаджиев това е най-сериозният проблем пред сектора през последните години. Българските фирми вече търсят шофьори от трети държави, включително от Индия, Непал, Узбекистан и арабския свят.

Заплатите за международните шофьори варират между 5 и 6 хиляди лева, но въпреки това интересът от страна на младите хора остава нисък. Според Арабаджиев причините са в нежеланието да се упражнява тежка и отговорна професия, въпреки високото възнаграждение.

Източник: NOVA    
гърция фермери протест граница транспорт фирми загуби
Последвайте ни
Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Започна ли тихото окрупняване на автомобилния бранш в преследване на оцеляването

Започна ли тихото окрупняване на автомобилния бранш в преследване на оцеляването

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 15 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Разкриха скривалище със стотици откраднати документи за самоличност</p>

Скривалище със стотици откраднати документи за самоличност бе разкрито в Гърция

Свят Преди 1 час

Арестуван е 45-годишен мъж от Пакистан

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Свят Преди 1 час

Нападението е смесено - с дронове и ракети

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Свят Преди 10 часа

Нобеловата награда беше присъдена на Мохамади през 2023 г.

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

България Преди 11 часа

Лидерът на партията заяви в Силистра, че управлението е загубило смисъл и че кабинетът е бил създаден, за да прекрати серията от избори

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

Свят Преди 11 часа

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени

<p>Студенти излязоха на протест пред сградата ЕК в София</p>

Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

България Преди 12 часа

В района на проявата има полицейско присъствие

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Свят Преди 12 часа

Демократите заявиха, че още изображения ще бъдат публикувани "в идните дни и седмици“

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Свят Преди 12 часа

Тази сутрин кални води започнаха да заливат домове, а призивите на властите местните жители да се евакуират станаха по-настоятелни

<p>Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина&nbsp;</p>

Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина на 82 години

Свят Преди 13 часа

Издателите й "Пан Макмилън" изразиха почитта си към тази "духовна, мъдра и съпричастна" авторка

<p>&quot;Уолстрийт джърнъл&quot; анализира последиците след оставката на кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Свят Преди 13 часа

Правителството падна на 11 декември след вълна от улични протести на младежи срещу дълбоко вкоренената корупция

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Свят Преди 13 часа

"Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516"

<p>Мелони получи награда, вдъхновена от Маргарет Тачър</p>

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Свят Преди 14 часа

Тя е "интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

България Преди 14 часа

От колата излизаха пламъци и гъст дим

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Свят Преди 15 часа

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуския държавен авиопревозвач

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Свят Преди 15 часа

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Свят Преди 16 часа

Тръмп последователно отрича каквото и да е неправомерно поведение във връзка с Епстийн

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Edna икона на 36: 10 факта за Тейлър Суифт, която продължава да пише история (СНИМКИ)

Edna.bg

Честит празник! Днес празнуват тези редки, но красиви имена

Edna.bg

Салах не останал напълно доволен от разговора със Слот, Ван Дайк имал важна роля

Gong.bg

Христо Янев с интересен план за мача с Локо София

Gong.bg

Проф. Тодор Кантарджиев: Грипът вече се разпространява епидемично в страната

Nova.bg

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Nova.bg