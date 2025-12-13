Свят

Скривалище със стотици откраднати документи за самоличност бе разкрито в Гърция

Арестуван е 45-годишен мъж от Пакистан

13 декември 2025, 08:00
Скривалище със стотици откраднати документи за самоличност бе разкрито в Гърция
Източник: iStock photos/Getty images

Г ръцката полиция разкри скривалище в Атина със стотици откраднати документи за самоличност в него, съобщи в. „Катимерини“. 

Иззеха множество лични документи на чужди граждани от дома на сириец, задържан за подкуп на полицай

В информацията се посочва, че полицията е арестувала 45-годишен мъж от Пакистан, управител на склад в квартал „Омония“, където са открити стотици откраднати лични карти, паспорти и разрешения за пребиваване.

На мястото са намерени общо 419 документа, включително гръцки лични карти и 144 паспорта. Иззети са и 14 мобилни телефона, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

В Атина разбиха албанска мрежа за фалшиви документи

Заподозреният бил в склада по време на акцията и е задържан. Срещу него е образувано наказателно производство.

Властите са провели операцията след получена информация. Разследващите проверяват дали някой от откраднатите документи е бил използван за друга престъпна дейност. 

Източник: Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров    
атина гърция полиция откраднати документи за самоличност
Последвайте ни
Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

pariteni.bg
Започна ли тихото окрупняване на автомобилния бранш в преследване на оцеляването

Започна ли тихото окрупняване на автомобилния бранш в преследване на оцеляването

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 15 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

България Преди 1 час

При забавени доставки неустойките се поемат в зависимост от конкретния договор

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Свят Преди 1 час

Нападението е смесено - с дронове и ракети

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

България Преди 2 часа

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Свят Преди 10 часа

Нобеловата награда беше присъдена на Мохамади през 2023 г.

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

България Преди 11 часа

Лидерът на партията заяви в Силистра, че управлението е загубило смисъл и че кабинетът е бил създаден, за да прекрати серията от избори

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

Свят Преди 11 часа

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени

<p>Студенти излязоха на протест пред сградата ЕК в София</p>

Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

България Преди 12 часа

В района на проявата има полицейско присъствие

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Свят Преди 12 часа

Демократите заявиха, че още изображения ще бъдат публикувани "в идните дни и седмици“

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Свят Преди 12 часа

Тази сутрин кални води започнаха да заливат домове, а призивите на властите местните жители да се евакуират станаха по-настоятелни

<p>Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина&nbsp;</p>

Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина на 82 години

Свят Преди 13 часа

Издателите й "Пан Макмилън" изразиха почитта си към тази "духовна, мъдра и съпричастна" авторка

<p>&quot;Уолстрийт джърнъл&quot; анализира последиците след оставката на кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Свят Преди 13 часа

Правителството падна на 11 декември след вълна от улични протести на младежи срещу дълбоко вкоренената корупция

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Свят Преди 13 часа

"Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516"

<p>Мелони получи награда, вдъхновена от Маргарет Тачър</p>

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Свят Преди 14 часа

Тя е "интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

България Преди 14 часа

От колата излизаха пламъци и гъст дим

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Свят Преди 15 часа

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуския държавен авиопревозвач

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Свят Преди 15 часа

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Edna икона на 36: 10 факта за Тейлър Суифт, която продължава да пише история (СНИМКИ)

Edna.bg

Честит празник! Днес празнуват тези редки, но красиви имена

Edna.bg

Салах не останал напълно доволен от разговора със Слот, Ван Дайк имал важна роля

Gong.bg

Христо Янев с интересен план за мача с Локо София

Gong.bg

Проф. Тодор Кантарджиев: Грипът вече се разпространява епидемично в страната

Nova.bg

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Nova.bg