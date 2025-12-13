Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

О деса и областта са подложени на четвъртата масирана атака тази нощ, съобщават в местните канали в Telegram.

Нападението е смесено - с дронове и ракети. Последната за момента тревога е обявена в 04:42 часа поради атака на дронове от акваторията на Черно море.

Местните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежища.

Вчера Одеса бе атакувана 5 пъти.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.