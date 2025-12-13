Любопитно

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Срещата в Дубай приключи в шестия рунд

13 декември 2025, 07:21
COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан
Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък
Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди
Звездите от Big Brother отговарят на заглавията в жълтата преса! (ВИДЕО)
Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата
С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)
Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)
Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”?

М ачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кубрат Пулев. В Дубай българският боксьор бе спрян от Мурат Гасиев, който наложи волята си и приключи срещата с нокаут в шестия рунд, едва 50 секунди след неговото начало.

Източник: Getty images

Двубоят започна обещаващо за Пулев, който в първите две части контролираше дистанцията и работеше добре с левия прав. Постепенно обаче Гасиев намери ритъм, засили натиска и започна да пласира все по-тежки удари, особено в тялото на българина, предаде Gong.bg.

След равностойния пети рунд решаващият момент дойде в началото на шестия. Руснакът засрещна Пулев с мощен ъперкът, който го прати на пода. Кобрата опита да се изправи, но нямаше как да продължи, а съдията сложи край на срещата.

  • Първи рунд:

Началото бе предпазливо, като Кобрата бе активен с левия прав и нанесе няколко добри удара. В края на честта имаше ляв десен от българина и удар в тялото на съперника. Първият рунд изглеждаше по-добър за българина.

  • Втори рунд:

Вторият рунд също бе по-силен за Кубрат, но и двамата бяха по-пасивни в сравнение от първата част. Българинът вкара десен прав в тялото, но в края Гасиев също нанесе добър удар. Частта завърши с неуспешен десен прав от Кобрата. Вторият рунд също изглеждаше по-добър за българина.

Източник: Getty images
  • Трети рунд:

Рундът започна с маркиращи удари от Кобрата, като двамата спазваха дистанция. Гасиев нанесе ляво кроше и добър боди шот. Последваха добри леви прави от българина. Гасиев използва добре лявата си ръка през гарда на Кобрата. Руснакът вкара десен ъперкът в тялото, а Кубрат отговори с ляв прав. Рундът изглеждаше по-добър за Гасиев.

  • Четвърти рунд:

Гасиев направи удар под пояса на Кубрат, но се извини след това. Руснакът нанесе силен удар в лицето на Кобрата, който бе притиснат до въжетата, а българинът успя да се измъкне от по-тежки последствия. Последваха добър десен и ляв прав в Гасиев. Рундът завърши с добър удар в тялото на Кобрата и частта изглеждаше в сметката на Гасиев.

  • Пети рунд:

Гасиев започна добре в петия рунд, но Кобрата отговори с чудесни чисти удари. Руснакът след това реализира силно дясно кроше. Гасиев продължи с добрите си атаки и реализира нов ляв прав. Добра комбинация ляв десен от българина. Рундът изглеждаше равностоен.

Източник: Getty images

Шести рунд:

Рундът започна ужасяващо, като Гасиев засрещна Кубрат Пулев със силен ъперкът. Българинът падна на земята и се усмихна, но това бе краят на мача, тъй като Кобрата не успя да се изправи.

Източник: Gong.bg    
